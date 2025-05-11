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У США високо оцінили переговори з Китаєм у Швейцарії: сьогодні другий день обговорень в Женеві

Київ • УНН

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Президент США Дональд Трамп оптимістично оцінив перший день переговорів з Китаєм у Швейцарії, заявивши про "повне перезавантаження" торговельних відносин. Він очікує відкриття Китаю для американського бізнесу.

У США високо оцінили переговори з Китаєм у Швейцарії: сьогодні другий день обговорень в Женеві

Глава Білого дому очікує на перезавантаження, узгоджене в дружній, але конструктивній манері. Передає УНН із посиланням на ВВС та сторінку Трампа у соцмережі.

Після першого дня переговорів між американськими та китайськими чиновниками у Швейцарії президент США Дональд Трамп сповнений оптимізму. на його думку відбулося "повне перезавантаження" торговельних відносин між США та Китаєм.

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Контекст

Ескалація торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном призвела до того, що президент США ввів 145% мита на китайський імпорт до США. Китай відповів на це 125% митом на деякі американські товари.

Після кількох місяців протистояння обидві країни зустрічаються в Женеві цими вихідними вперше після того, як на початку року Трамп запровадив тарифи на китайський імпорт.

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Поки що з переговорів надійшло мало інформації, окрім посту президента США в соціальній мережі "Truth Social". 

Дуже гарна зустріч із Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато чого погодили. Повне перезавантаження, узгоджене в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо і Китаю, і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ВЕЛИКИЙ ПРОГРЕС ДОСЯГНУТИЙ

 - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Але ці перемовини продовжуються сьогодні, у неділю - ідеться про зустріч між віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном і міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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