У США високо оцінили переговори з Китаєм у Швейцарії: сьогодні другий день обговорень в Женеві
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оптимістично оцінив перший день переговорів з Китаєм у Швейцарії, заявивши про "повне перезавантаження" торговельних відносин. Він очікує відкриття Китаю для американського бізнесу.
Глава Білого дому очікує на перезавантаження, узгоджене в дружній, але конструктивній манері. Передає УНН із посиланням на ВВС та сторінку Трампа у соцмережі.
Після першого дня переговорів між американськими та китайськими чиновниками у Швейцарії президент США Дональд Трамп сповнений оптимізму. на його думку відбулося "повне перезавантаження" торговельних відносин між США та Китаєм.
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Контекст
Ескалація торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном призвела до того, що президент США ввів 145% мита на китайський імпорт до США. Китай відповів на це 125% митом на деякі американські товари.
Після кількох місяців протистояння обидві країни зустрічаються в Женеві цими вихідними вперше після того, як на початку року Трамп запровадив тарифи на китайський імпорт.
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Поки що з переговорів надійшло мало інформації, окрім посту президента США в соціальній мережі "Truth Social".
Дуже гарна зустріч із Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато чого погодили. Повне перезавантаження, узгоджене в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо і Китаю, і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ВЕЛИКИЙ ПРОГРЕС ДОСЯГНУТИЙ
Але ці перемовини продовжуються сьогодні, у неділю - ідеться про зустріч між віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном і міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
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