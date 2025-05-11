В США высоко оценили переговоры с Китаем в Швейцарии: сегодня второй день обсуждений в Женеве

Глава Белого дома ожидает перезагрузки, согласованной в дружеской, но конструктивной манере. Передает УНН со ссылкой на ВВС и страницу Трампа в соцсети.

После первого дня переговоров между американскими и китайскими чиновниками в Швейцарии президент США Дональд Трамп полон оптимизма. По его мнению состоялась "полная перезагрузка" торговых отношений между США и Китаем.

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Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином привела к тому, что президент США ввел 145% пошлины на китайский импорт в США. Китай ответил на это 125% пошлиной на некоторые американские товары.

После нескольких месяцев противостояния обе страны встречаются в Женеве в эти выходные впервые после того, как в начале года Трамп ввел тарифы на китайский импорт.

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Пока что с переговоров поступило мало информации, кроме поста президента США в социальной сети "Truth Social".

Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка, согласованная в дружеской, но конструктивной манере. Мы хотим видеть, во благо и Китая, и США, открытие Китая для американского бизнеса. БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ДОСТИГНУТ