В США высоко оценили переговоры с Китаем в Швейцарии: сегодня второй день обсуждений в Женеве
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп оптимистично оценил первый день переговоров с Китаем в Швейцарии, заявив о "полной перезагрузке" торговых отношений. Он ожидает открытия Китая для американского бизнеса.
Глава Белого дома ожидает перезагрузки, согласованной в дружеской, но конструктивной манере. Передает УНН со ссылкой на ВВС и страницу Трампа в соцсети.
После первого дня переговоров между американскими и китайскими чиновниками в Швейцарии президент США Дональд Трамп полон оптимизма. По его мнению состоялась "полная перезагрузка" торговых отношений между США и Китаем.
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Контекст
Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином привела к тому, что президент США ввел 145% пошлины на китайский импорт в США. Китай ответил на это 125% пошлиной на некоторые американские товары.
После нескольких месяцев противостояния обе страны встречаются в Женеве в эти выходные впервые после того, как в начале года Трамп ввел тарифы на китайский импорт.
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Пока что с переговоров поступило мало информации, кроме поста президента США в социальной сети "Truth Social".
Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка, согласованная в дружеской, но конструктивной манере. Мы хотим видеть, во благо и Китая, и США, открытие Китая для американского бизнеса. БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ДОСТИГНУТ
Но эти переговоры продолжаются сегодня, в воскресенье – речь идет о встрече между вице-премьером Китая Хэ Лифеном и министром финансов США Скоттом Бессентом.
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