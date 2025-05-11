В США высоко оценили переговоры с Китаем в Швейцарии: сегодня второй день обсуждений в Женеве

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности
05:32 • 8860 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 31848 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 63334 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 58413 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 86159 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 55649 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 69787 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 73723 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 64054 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 66245 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
53%
750мм
Популярные новости

"Перемирие" путина завершилось: россия запустила "Шахеды"

11 мая, 00:20 • 21704 просмотра

В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина

11 мая, 03:01 • 11425 просмотра

В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

03:44 • 36940 просмотра

В Кракове в отеле нашли мертвым украинца

04:34 • 11688 просмотра

В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

06:21 • 6090 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 34686 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 144050 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 155638 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 138097 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 198952 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 17155 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 86157 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 48033 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 54802 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 63244 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

В США высоко оценили переговоры с Китаем в Швейцарии: сегодня второй день обсуждений в Женеве

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценил первый день переговоров с Китаем в Швейцарии, заявив о "полной перезагрузке" торговых отношений. Он ожидает открытия Китая для американского бизнеса.

В США высоко оценили переговоры с Китаем в Швейцарии: сегодня второй день обсуждений в Женеве

Глава Белого дома ожидает перезагрузки, согласованной в дружеской, но конструктивной манере. Передает УНН со ссылкой на ВВС и страницу Трампа в соцсети.

После первого дня переговоров между американскими и китайскими чиновниками в Швейцарии президент США Дональд Трамп полон оптимизма. По его мнению состоялась "полная перезагрузка" торговых отношений между США и Китаем.

Зеленский и Макрон общаются напрямую через WhatsApp и Signal – The New York Times11.05.25, 03:41 • 3854 просмотра

Контекст

Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином привела к тому, что президент США ввел 145% пошлины на китайский импорт в США. Китай ответил на это 125% пошлиной на некоторые американские товары.

После нескольких месяцев противостояния обе страны встречаются в Женеве в эти выходные впервые после того, как в начале года Трамп ввел тарифы на китайский импорт.

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда09.05.25, 10:58 • 78300 просмотров

Пока что с переговоров поступило мало информации, кроме поста президента США в социальной сети "Truth Social". 

Очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, многое согласовали. Полная перезагрузка, согласованная в дружеской, но конструктивной манере. Мы хотим видеть, во благо и Китая, и США, открытие Китая для американского бизнеса. БОЛЬШОЙ ПРОГРЕСС ДОСТИГНУТ

 - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Но эти переговоры продолжаются сегодня, в воскресенье – речь идет о встрече между вице-премьером Китая Хэ Лифеном и министром финансов США Скоттом Бессентом.

У Трампа стремятся к снижению пошлин и решению по редкоземам на переговорах с Китаем - Bloomberg09.05.25, 09:17 • 5386 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Скотт Бессент
Дональд Трамп
Хэ Лифенг
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,389.40
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,474.57