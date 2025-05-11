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Переговори США і Китаю: Трамп заявив про досягнення "великого прогресу"

Київ • УНН

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Американські та китайські переговорники провели зустріч у Швейцарії, намагаючись знизити напругу у торговельній війні. Трамп повідомив про досягнення значного прогресу та дружню атмосферу переговорів.

Переговори США і Китаю: Трамп заявив про досягнення "великого прогресу"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп повідомив, що американські й китайські переговорники провели "дуже хорошу зустріч" у Швейцарії, намагаючись знизити напругу в торговельній війні між країнами. Про це інформує УНН із посиланням на акаунт Глави Білого дому на платформі Truth Social, Аssociated Рress (АР).

Сьогодні відбулася дуже хороша зустріч із Китаєм у Швейцарії. Було обговорено багато питань, досягнуто значних домовленостей. Повне перезавантаження погоджене в дружній, але конструктивній манері. … ДОСЯГНУТО ВЕЛИЧЕЗНОГО ПРОГРЕСУ!!!

- написав Трамп.

Він також додав, що Сполучені Штати хочуть бачити "відкриття Китаю для американського бізнесу" в інтересах обох країн.

Як пише АР, Глава Білого дому не надав жодних подробиць щодо першого дня переговорів у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів.

За даними Аssociated Рress, допис Трампа з’явився після того, як чиновник повідомив AP, що переговори продовжаться в неділю, 11 травня.

Посадовець говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм.

Зазначається, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення перемовин у суботу.

"Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів. Тим не менш, є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки та компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США та Китаєм", - йдеться у дописі Аssociated Рress.

Нагадаємо

На початку квітня 2025 року Сполучені Штати Америки ввели високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю. Згідно із заявою Білого дому, США встановили мита у розмірі 46% для В’єтнаму та 26% для Індії. Ці країни стали основними виробничими майданчиками для Apple після того, як компанія почала зменшувати залежність від Китаю через попередні торговельні обмеження.

Президент США Дональд Трамп у середу, 9 квітня, заявив, що дав дозвіл на 90-денну паузу на введення нових мит США та підвищив їх для Китаю до 125% через "відсутність поваги". 

У відповідь на нові обмеження США, Китай збільшив додаткові мита на американський імпорт з 34% до 84% з 10 квітня. 

Посол Китаю у США закликав Вашингтон припинити торгівельну війну, яка руйнує світову економіку. Він попередив, що Пекін готовий відповісти у разі ескалації конфлікту з боку США.

08 травня Дональд Трамп заявив про очікування торговельних переговорів між США та Китаєм, прогнозуючи зниження мит на Пекін. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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