Китай закликав США припинити "торгівельну війну" - Reuters
Київ • УНН
Посол Китаю у США закликав Вашингтон припинити торгівельну війну, яка руйнує світову економіку. Він попередив, що Пекін готовий відповісти у разі ескалації конфлікту з боку США.
Посол Китаю в США Сє Фен закликав США припинити торгівельну війну, але зауважив, що Китай "готовий відповісти у відповідь на ескалацію торгової війни". Про це повідомляє передає Reuters, пише УНН.
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Під час заходу у Вашингтоні посол Китаю в США заявив, що митна політика президента Трампа "зруйнує світову економіку".
Ми повинні прагнути до мирного співіснування, а не стикатися лобами, і допомагати один одному досягати успіху, а не потрапляти в безпрограшний сценарій. Земля також достатньо велика, щоб вмістити як Китай, так і США
Раніше США запровадили проти Китаю мита на продукцію та сировину у розмірі 125%. Китай теж запровадив мита на імпорт американських товарів у розмірі 125%.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити мита на критично важливі природні мінерали. Це може призвести до нової фази загострення стосунків з Китаєм.
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