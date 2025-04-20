Китай закликав США припинити "торгівельну війну" - Reuters

Посол Китаю в США Сє Фен закликав США припинити торгівельну війну, але зауважив, що Китай "готовий відповісти у відповідь на ескалацію торгової війни". Про це повідомляє передає Reuters, пише УНН.

Під час заходу у Вашингтоні посол Китаю в США заявив, що митна політика президента Трампа "зруйнує світову економіку".

Ми повинні прагнути до мирного співіснування, а не стикатися лобами, і допомагати один одному досягати успіху, а не потрапляти в безпрограшний сценарій. Земля також достатньо велика, щоб вмістити як Китай, так і США