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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
14:07 • 10007 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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Китай призвал США прекратить "торговую войну" - Reuters

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Посол Китая в США призвал Вашингтон прекратить торговую войну, которая разрушает мировую экономику. Он предупредил, что Пекин готов ответить в случае эскалации конфликта со стороны США.

Китай призвал США прекратить "торговую войну" - Reuters

Посол Китая в США Се Фэн призвал США прекратить торговую войну, но отметил, что Китай "готов ответить в ответ на эскалацию торговой войны". Об этом сообщает передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Во время мероприятия в Вашингтоне посол Китая в США заявил, что таможенная политика президента Трампа "разрушит мировую экономику".

Мы должны стремиться к мирному сосуществованию, а не сталкиваться лбами, и помогать друг другу достигать успеха, а не попадать в беспроигрышный сценарий. Земля также достаточно велика, чтобы вместить как Китай, так и США

- сказал посол Китая в США Се Фэн.

Ранее США ввели против Китая пошлины на продукцию и сырье в размере 125%. Китай тоже ввел пошлины на импорт американских товаров в размере 125%.

Напомним

Президент США Дональд Трамп грозит ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может привести к новой фазе обострения отношений с Китаем.

Из-за "чувства долга": Южная Корея "не будет сопротивляться" таможенной политике США20.04.25, 19:22 • 1704 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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