Китай призвал США прекратить "торговую войну" - Reuters

Посол Китая в США Се Фэн призвал США прекратить торговую войну, но отметил, что Китай "готов ответить в ответ на эскалацию торговой войны". Об этом сообщает передает Reuters, пишет УНН.

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Во время мероприятия в Вашингтоне посол Китая в США заявил, что таможенная политика президента Трампа "разрушит мировую экономику".

Мы должны стремиться к мирному сосуществованию, а не сталкиваться лбами, и помогать друг другу достигать успеха, а не попадать в беспроигрышный сценарий. Земля также достаточно велика, чтобы вместить как Китай, так и США - сказал посол Китая в США Се Фэн.

Ранее США ввели против Китая пошлины на продукцию и сырье в размере 125%. Китай тоже ввел пошлины на импорт американских товаров в размере 125%.

Напомним

Президент США Дональд Трамп грозит ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может привести к новой фазе обострения отношений с Китаем.

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