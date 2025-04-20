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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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Из-за "чувства долга": Южная Корея "не будет сопротивляться" таможенной политике США

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Южная Корея не будет сопротивляться пошлинам США из-за "исторического чувства долга" перед Америкой, которая помогла стране после войны. Сеул готов вести переговоры для поиска взаимовыгодных решений и к уступкам в импортных требованиях.

Из-за "чувства долга": Южная Корея "не будет сопротивляться" таможенной политике США

Южная Корея не планирует "сопротивляться" таможенной политике США, все из-за "исторического чувства долга" перед Америкой. Президент США Дональд Трамп ввел против Южной Кореи пошлины в размере 25%. Об этом действующий президент Хан Док-су сообщил в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Он заявил, что роль США в восстановлении Южной Кореи после Корейской войны "была огромной", поэтому страна не собирается вводить пошлины на американские продукты и сырье в ответ на таможенную политику Трампа.

Наше промышленное мастерство и наше финансовое развитие, наша культура, рост и богатство очень во многом благодаря помощи Соединенных Штатов

сказал президент Хан Док-су.

Вместо этого Южная Корея планирует начать переговоры с США относительно пошлин и "найти решения, которые более выгодны для обеих сторон, а не рассматривать их действия как цель, против которой мы должны бороться", подчеркнул действующий президент.

Южная Корея не вводит отдельные пошлины на товары из США, но имеет определенные требования к импортным товарам. Страна готова пойти на уступки США в вопросе ценообразования на фармацевтические изделия и требований к импортируемым автомобилям "ради сохранения отношений" с Америкой.

Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что переговоры с Южной Кореей еще и будут связывать вопрос безопасности — США содержат в стране более 28 тысяч солдат. Поэтому США имеют право "требовать плату за большую военную защиту, которую мы предоставляем Южной Корее", — говорил президент США.

В Южной Корее надеются, что "либерализация торговли" и соглашение с США "повысит благосостояние корейского народа".

Как Азия спасает экономику от тарифов Трампа: стратегии Японии, Индии, Южной Кореи09.04.25, 14:30 • 8001 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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