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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
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Через "почуття обов'язку": Південна Корея "не чинитиме спротив" митній політиці США

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Південна Корея не чинитиме спротив митам США через "історичне почуття обов'язку" перед Америкою, яка допомогла країні після війни. Сеул готовий вести переговори для пошуку взаємовигідних рішень та до поступок в імпортних вимогах.

Через "почуття обов'язку": Південна Корея "не чинитиме спротив" митній політиці США

Південна Корея не планує "чинити спротив" митній політиці США, все через "історичне почуття обов'язку" перед Америкою. Президент США Дональд Трамп запровадив проти Південної Кореї мита у розмірі 25%. Про це діючий президент Хан Док-су повідомив в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Він заявив, що роль США у відбудові Південної Кореї після Корейської війни "була величезною", тому країна не збирається запроваджувати мита на американські продукти та сировину у відповідь на митну політику Трампа.

Наша промислова майстерність і наш фінансовий розвиток, наша культура, зростання і багатство дуже багато в чому завдяки допомозі Сполучених Штатів

сказав президент Хан Док-су.

Натомість Південна Корея планує розпочати переговори із США щодо мит та "знайти рішення, які є більш виграшними для обох, а не розглядати їхні дії як мету, проти якої ми повинні боротися", наголосив діючий президент.

Південна Корея не вводить окремі мита на товари із США, але має певні вимоги до імпортних товарів. Країна готова піти на поступки США у питанні ціноутворення на фармацевтичні вироби та вимог до імпортованих автомобілів "заради збереження відносин" з Америкою.

Дональд Трамп своєю чергою заявляв, що переговори із Південною Кореєю ще й пов'язуватимуть безпекове питання — США утримує в країні понад 28 тисяч солдатів. Тому США має право "вимагати плату великого військового захисту, який ми надаємо Південній Кореї", — говорив президент США.

У Південній Кореї сподіваються, що "лібералізація торгівлі" та угода із США "підвищить добробут корейського народу".

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї09.04.25, 14:30 • 8001 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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