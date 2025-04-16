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Financial Times

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The Guardian

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Трамп погрожує митами на критично важливі мінерали, що може загострити конфлікт з Китаєм - FT

Київ • УНН

 • 3114 перегляди

Дональд Трамп доручив вивчити ланцюги постачання мінералів та шукати способи збільшення виробництва в США. Це може призвести до нової фази загострення відносин з Китаєм.

Трамп погрожує митами на критично важливі мінерали, що може загострити конфлікт з Китаєм - FT

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити мита на критично важливі природні мінерали. Це може загострити торгівельний конфлікт з Китаєм. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 15 квітня, Трамп доручив міністерству торгівлі США вивчити ланцюги постачання критично важливих мінералів і знайти способи збільшення американського виробництва, зменшуючи залежність від імпортів.

Президент Трамп визнає, що надмірна залежність від іноземних критичних мінералів та їх похідних продуктів може поставити під загрозу оборонні можливості США, розвиток інфраструктури та технологічні інновації

- йдеться в указі президента США.

За даними FT, це рішення може призвести до нової фази загострення у відносинах Китаю з США і відкрити новий фронт у глобальній торговій війні, яка потрясла ринки. Водночас Пекін не буде залишати ситуацію без відповіді, йдеться в публікації.

США тиснуть на країни, щоб ті розірвали торгівельні зв'язки з Китаєм - WSJ16.04.25, 10:27 • 2496 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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