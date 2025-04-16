Трамп погрожує митами на критично важливі мінерали, що може загострити конфлікт з Китаєм - FT

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити мита на критично важливі природні мінерали. Це може загострити торгівельний конфлікт з Китаєм. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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У вівторок, 15 квітня, Трамп доручив міністерству торгівлі США вивчити ланцюги постачання критично важливих мінералів і знайти способи збільшення американського виробництва, зменшуючи залежність від імпортів.

Президент Трамп визнає, що надмірна залежність від іноземних критичних мінералів та їх похідних продуктів може поставити під загрозу оборонні можливості США, розвиток інфраструктури та технологічні інновації - йдеться в указі президента США.

За даними FT, це рішення може призвести до нової фази загострення у відносинах Китаю з США і відкрити новий фронт у глобальній торговій війні, яка потрясла ринки. Водночас Пекін не буде залишати ситуацію без відповіді, йдеться в публікації.

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