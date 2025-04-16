США тиснуть на країни, щоб ті розірвали торгівельні зв'язки з Китаєм - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на інші країни з вимогою розірвати торговельні зв'язки з Китаєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

За даними видання, офіційний Вашингтон планує використати переговори стосовно тарифів для здійснення тиску на торговельних партнерів США, аби обмежити їхні контакти з Китаєм.

Одним з головних ідеологів тиску на Китай є міністр фінансів США Скотт Бессент. Саме він запропонував Трампу цю ідею – він вважає, що поступки від торгових партнерів США можуть завадити Китаю уникнути американських мит.

Дана тактика є частиною стратегії, яка передбачає ізоляцію китайської економіки від американської за допомогою тарифів, а також можливе виключення китайських акцій з бірж США. Однак кінцева мета політики Трампа щодо Китаю досі не зрозуміла, адже Бессент допускає можливість двосторонніх перемовин.

Нагадаємо

Китайська влада заборонила авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. В результаті акції американського виробника впали на 4,6%. Це сталось після введення Китаєм мит на американські товари.