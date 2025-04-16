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США оказывают давление на страны, чтобы те разорвали торговые связи с Китаем - WSJ

Киев • УНН

 • 2416 просмотра

Администрация Трампа использует переговоры по пошлинам, чтобы заставить торговых партнеров ограничить контакты с Китаем. Это часть стратегии изоляции китайской экономики.

США оказывают давление на страны, чтобы те разорвали торговые связи с Китаем - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на другие страны с требованием разорвать торговые связи с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным издания, официальный Вашингтон планирует использовать переговоры по тарифам для оказания давления на торговых партнеров США, чтобы ограничить их контакты с Китаем.

Одним из главных идеологов давления на Китай является министр финансов США Скотт Бессент. Именно он предложил Трампу эту идею – он считает, что уступки от торговых партнеров США могут помешать Китаю избежать американских пошлин.

Данная тактика является частью стратегии, которая предусматривает изоляцию китайской экономики от американской посредством тарифов, а также возможное исключение китайских акций с бирж США. Однако конечная цель политики Трампа в отношении Китая до сих пор не ясна, ведь Бессент допускает возможность двусторонних переговоров.

Напомним

Китайские власти запретили авиакомпаниям покупать Boeing из-за торговой войны с США. В результате акции американского производителя упали на 4,6%. Это произошло после введения Китаем пошлин на американские товары.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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