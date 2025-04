КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg

Китай заборонив місцевим авіаперевізникам закупати нові літаки американського авіагіганта Boeing на тлі торгової війни із США, в результаті якої президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів мита на китайські товари в розмірі 145%. Це призвело до того, що акції американського виробника літаків впали на 4,6%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела передає УНН.

Деталі

Також за інформацією видання офіційний Пекін попросив китайських авіаперевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та запчастин в американських компаній.

Відповідний наказ був наданий після того, як минулими вихідними Китай оприлюднив відповідні мита на американські товари у розмірі 125%. Такі тарифи самі по собі збільшили б вартість виготовлених у США літаків і запчастин більш ніж вдвічі, що робить їхнє використання вкрай непрактичним.

Видання зазначає, що уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Акції американського виробника літаків впали на 4,6% на премаркеті після того, як Bloomberg News повідомило про кроки Китаю. Станом на понеділок акції Boeing цього року впали на 10% - йдеться у публікації.

Згідно із даними Aviation Flights Group, близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до флоту китайських авіакомпаній, у тому числі по два для China Southern Airlines Co. , Air China Ltd. і Xiamen Airlines Co. За даними компанії, яка відстежує виробництво , деякі літаки припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, а інші знаходяться в центрі обробки в Чжоушані на сході Китаю.

Оформлення документів на доставку та оплата деяких із цих літаків, можливо, було завершене до того, як взаємні мита, оголошені Китаєм 11 квітня, набули чинності 12 квітня, і цим літакам може бути дозволено в’їжджати в Китай у кожному конкретному випадку, - зазначили джерела видання.

Bloomberg повідомив, що управління цивільної авіації Китаю та представники "Boeing" не відповіли на запит про коментар. Представники China Southern, Air China і Xiamen Airlines також відмовились надавати коментарі.

