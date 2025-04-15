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The Guardian

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КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 7218 перегляди

Китай заборонив авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. Акції американського виробника впали на 4,6% після введення Китаєм мит на американські товари.

КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg

Китай заборонив місцевим авіаперевізникам закупати нові літаки американського авіагіганта Boeing на тлі торгової війни із США, в результаті якої президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ввів мита на китайські товари в розмірі 145%. Це призвело до того, що акції американського виробника літаків впали на 4,6%. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела передає УНН.

Деталі

Також за інформацією видання офіційний Пекін попросив китайських авіаперевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та запчастин в американських компаній.

Відповідний наказ був наданий після того, як минулими вихідними Китай оприлюднив відповідні мита на американські товари у розмірі 125%. Такі тарифи самі по собі збільшили б вартість виготовлених у США літаків і запчастин більш ніж вдвічі, що робить їхнє використання вкрай непрактичним.

Видання зазначає, що уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Акції американського виробника літаків впали на 4,6% на премаркеті після того, як Bloomberg News повідомило про кроки Китаю. Станом на понеділок акції Boeing цього року впали на 10%

- йдеться у публікації.

Згідно із даними Aviation Flights Group, близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до флоту китайських авіакомпаній, у тому числі по два для China Southern Airlines Co. , Air China Ltd. і Xiamen Airlines Co. За даними компанії, яка відстежує виробництво , деякі літаки припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, а інші знаходяться в центрі обробки в Чжоушані на сході Китаю.

Оформлення документів на доставку та оплата деяких із цих літаків, можливо, було завершене до того, як взаємні мита, оголошені Китаєм 11 квітня, набули чинності 12 квітня, і цим літакам може бути дозволено в’їжджати в Китай у кожному конкретному випадку, - зазначили джерела видання.

Bloomberg повідомив, що управління цивільної авіації Китаю та представники "Boeing" не відповіли на запит про коментар. Представники China Southern, Air China і Xiamen Airlines також відмовились надавати коментарі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що експорт Китаю різко зріс минулого місяця на тлі поспіху з відправкою вантажів до того, як мита президента США Дональда Трампа спровокували повномасштабну торговельну війну між двома найбільшими економіками світу. За даними митної адміністрації Китаю, опублікованими 14 квітня, експорт зріс на 12,4% у доларовому еквіваленті в березні порівняно з минулим роком, що значно вище за очікування і є найбільшим зростанням з жовтня. Імпорт навпаки упав на 4,3%.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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