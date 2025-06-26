росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД

російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що у фейковому повідомленні йдеться про те, що нібито "через почастішання випадків мародерства" мешканцям рекомендують під час евакуації вивозити з собою всі цінні речі, зокрема побутову техніку.

В оригінальному повідомленні немає жодної згадки про мародерство. У ньому міститься інформація про хід евакуації з прикордонних районів та контакти штабів, які допомагають людям виїхати до безпечних районів - вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що подібними фейками росія намагається зірвати евакуацію цивільного населення з небезпечних районів на Сумщині. Це частина цілеспрямованої інформаційної операції росії, спрямованої на:

підрив довіри до місцевої влади та військових;

породження страху за залишене майно;

ускладнення евакуаційних заходів;

дестабілізацію тилу в прикордонних районах.

"Це цілеспрямована тактика ворога - залишити людей під обстрілами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення", - резюмували в ЦПД.

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