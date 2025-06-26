росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД
Київ • УНН
російські пропагандисти поширюють фейковий скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів, щоб зірвати евакуацію. Центр протидії дезінформації спростував це, заявивши, що ворог хоче залишити людей під обстрілами.
російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у фейковому повідомленні йдеться про те, що нібито "через почастішання випадків мародерства" мешканцям рекомендують під час евакуації вивозити з собою всі цінні речі, зокрема побутову техніку.
В оригінальному повідомленні немає жодної згадки про мародерство. У ньому міститься інформація про хід евакуації з прикордонних районів та контакти штабів, які допомагають людям виїхати до безпечних районів
Там підкреслюють, що подібними фейками росія намагається зірвати евакуацію цивільного населення з небезпечних районів на Сумщині. Це частина цілеспрямованої інформаційної операції росії, спрямованої на:
- підрив довіри до місцевої влади та військових;
- породження страху за залишене майно;
- ускладнення евакуаційних заходів;
- дестабілізацію тилу в прикордонних районах.
"Це цілеспрямована тактика ворога - залишити людей під обстрілами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення", - резюмували в ЦПД.
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