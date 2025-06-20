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росія готує нові ройові атаки й інформаційний тиск – ЦПД

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією. Ворог має намір поширювати наративи про відкритість до перемовин для міжнародної аудиторії та про нездатність України захиститися для внутрішньої.

росія готує нові ройові атаки й інформаційний тиск – ЦПД

росія планує продовжувати терор українських міст за допомогою ройових атак дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією на кількох напрямках.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації РНБО лейтенанта Андрія Коваленка.

Деталі

За словами Коваленка, ворог не припинятиме повітряний терор.

росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів

- заявив він. 

Водночас агресор готує інформаційні наративи, які подаватиме різним аудиторіям.

Паралельно інформаційно качатиме дві кампанії: на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче, а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися і росія здатна зруйнувати все

- повідомив Коваленко.

За його словами, мета таких інформаційних впливів – спровокувати в українському суспільстві зневіру та схилити його до капітуляції.

Вимагаючи від суспільства капітуляції, ворог намагається зламати моральний тил

- наголосив посадовець.

Коваленко підкреслив, що Україна готується до протидії як воєнним, так і інформаційним загрозам.

Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також

- зазначив він.

Водночас керівник ЦПД наголосив на важливості розуміння тактики противника.

Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі

- пояснив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко також зауважив, що кремль прагне продовжити війну і вірить у можливість психологічного зламу українців. 

Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД08.06.25, 23:16 • 4448 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Рада національної безпеки і оборони України
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