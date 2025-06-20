росія готує нові ройові атаки й інформаційний тиск – ЦПД
Київ • УНН
росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією. Ворог має намір поширювати наративи про відкритість до перемовин для міжнародної аудиторії та про нездатність України захиститися для внутрішньої.
росія планує продовжувати терор українських міст за допомогою ройових атак дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією на кількох напрямках.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації РНБО лейтенанта Андрія Коваленка.
Деталі
За словами Коваленка, ворог не припинятиме повітряний терор.
росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів
Водночас агресор готує інформаційні наративи, які подаватиме різним аудиторіям.
Паралельно інформаційно качатиме дві кампанії: на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче, а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися і росія здатна зруйнувати все
За його словами, мета таких інформаційних впливів – спровокувати в українському суспільстві зневіру та схилити його до капітуляції.
Вимагаючи від суспільства капітуляції, ворог намагається зламати моральний тил
Коваленко підкреслив, що Україна готується до протидії як воєнним, так і інформаційним загрозам.
Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також
Водночас керівник ЦПД наголосив на важливості розуміння тактики противника.
Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко також зауважив, що кремль прагне продовжити війну і вірить у можливість психологічного зламу українців.
Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД08.06.25, 23:16 • 4448 переглядiв