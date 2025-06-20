росія готує нові ройові атаки й інформаційний тиск – ЦПД

росія планує продовжувати терор українських міст за допомогою ройових атак дронів та супроводжувати це інформаційною кампанією на кількох напрямках.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації РНБО лейтенанта Андрія Коваленка.

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За словами Коваленка, ворог не припинятиме повітряний терор.

росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів - заявив він.

Водночас агресор готує інформаційні наративи, які подаватиме різним аудиторіям.

Паралельно інформаційно качатиме дві кампанії: на міжнародну аудиторію поширюватимуть наратив, що саме росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче, а на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися і росія здатна зруйнувати все - повідомив Коваленко.

За його словами, мета таких інформаційних впливів – спровокувати в українському суспільстві зневіру та схилити його до капітуляції.

Вимагаючи від суспільства капітуляції, ворог намагається зламати моральний тил - наголосив посадовець.

Коваленко підкреслив, що Україна готується до протидії як воєнним, так і інформаційним загрозам.

Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія – також - зазначив він.

Водночас керівник ЦПД наголосив на важливості розуміння тактики противника.

Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі - пояснив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко також зауважив, що кремль прагне продовжити війну і вірить у можливість психологічного зламу українців.

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