Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД

$41.470.00
47.380.00
ukenru
США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
8 червня, 14:44 • 16051 перегляди

США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

7 червня, 15:01 • 65665 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 119134 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 69712 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 90247 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 83988 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 55907 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 182512 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 114826 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 173983 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
72%
746мм
Популярнi новини

Волонтерка висловилася про мобілізацію жінок та 18-річних: ще немає потреби, але мають готуватися

8 червня, 11:45 • 7158 перегляди

В Україну йде прохолода: спека спаде до +19+24 градусів - синоптик

8 червня, 12:17 • 14286 перегляди

Буданов заявив про інформаційний тиск на Україну й спроби рф диктувати параметри обміну

8 червня, 12:25 • 8048 перегляди

Ймовірне утримання у підвалі ТЦК ветерана Замрія: Офіс Омбудсмана скерував звернення до військової прокуратури

8 червня, 13:05 • 5428 перегляди

У Києві злива з градом наробила лиха: подробиці

18:09 • 12123 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 27908 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 182512 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 169597 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 166683 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 211396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 81826 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 105787 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 173983 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 148931 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 188615 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Росія маніпулює темою обміну, щоб зірвати процес та дискредитувати Україну. РФ прагне виправдати агресію, звинувачуючи Україну в зриві домовленостей.

Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД

Росія продовжує маніпулювати темою обміну, зокрема, намагаючись все зривати і проводити ІПСО, щоб дискредитувати Україну в іноземному інфополі, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За словами керівника Центру протидії дезінформації, задача росіян - поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подальші наступальні дії.

Звісно ж, Росія не збиралася і так їх зупиняти, але продовження війни повністю на совісті росіян, і вони намагаються маніпулювати

- пояснив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей. Росія у свою чергу маніпулює темою обміну, війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакою щодня атакує територію країни.

"Не вийде у них брехати - правду всі бачать", - резюмував він.

Нагадаємо

росія безпідставно звинуватила Україну в зриві обміну полоненими та репатріації тіл загиблих. Це частина зусиль кремля з дискредитації України на міжнародній арені.

Україна стикається з інформаційним тиском і спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня07.06.25, 17:01 • 65638 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Буданов Кирило Олексійович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9