Росія зриває обмін полоненими та дискредитує Україну в інфополі – ЦПД
Київ • УНН
Росія маніпулює темою обміну, щоб зірвати процес та дискредитувати Україну. РФ прагне виправдати агресію, звинувачуючи Україну в зриві домовленостей.
Росія продовжує маніпулювати темою обміну, зокрема, намагаючись все зривати і проводити ІПСО, щоб дискредитувати Україну в іноземному інфополі, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає УНН.
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За словами керівника Центру протидії дезінформації, задача росіян - поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подальші наступальні дії.
Звісно ж, Росія не збиралася і так їх зупиняти, але продовження війни повністю на совісті росіян, і вони намагаються маніпулювати
Керівник ЦПД підкреслив, що Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей. Росія у свою чергу маніпулює темою обміну, війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакою щодня атакує територію країни.
"Не вийде у них брехати - правду всі бачать", - резюмував він.
Нагадаємо
росія безпідставно звинуватила Україну в зриві обміну полоненими та репатріації тіл загиблих. Це частина зусиль кремля з дискредитації України на міжнародній арені.
Україна стикається з інформаційним тиском і спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу. Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня07.06.25, 17:01 • 65638 переглядiв