Россия срывает обмен пленными и дискредитирует Украину в инфополе – ЦПД

Россия продолжает манипулировать темой обмена, в частности, пытаясь все срывать и проводить ИПСО, чтобы дискредитировать Украину в иностранном инфополе, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, задача россиян - поставить под сомнение дипломатический процесс и оправдать свои дальнейшие наступательные действия.

Конечно же, Россия не собиралась и так их останавливать, но продолжение войны полностью на совести россиян, и они пытаются манипулировать - объяснил Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что Украина соблюдает все достигнутые договоренности. Россия в свою очередь манипулирует темой обмена, войны, отказывается от прекращения огня и встречи лидеров, атакует каждый день территорию страны.

"Не получится у них лгать - правду все видят", - резюмировал он.

Напомним

россия безосновательно обвинила Украину в срыве обмена пленными и репатриации тел погибших. Это часть усилий кремля по дискредитации Украины на международной арене.

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса. Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе