рф звинувачує Україну у зриві обміну полоненими, щоб дискредитувати переговори - ISW

росія безпідставно звинуватила Україну в тому, що 6 червня вона не здійснила обмін військовополоненими та не повернула на батьківщину тіла загиблих солдатів. Це є частиною зусиль кремля підірвати взаємно узгоджені заходи зміцнення довіри з Україною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що кремль залишається відданим просуванню наративів, які паплюжать Україну, щоб "соціалізувати" свою внутрішню аудиторію напередодні можливої ​​відмови росії від будь-якої мирної угоди в майбутньому та дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Небажання кремля добросовісно брати участь у заходах зміцнення довіри на нижчому рівні, спрямованих на сприяння ширшим мирним переговорам, ще більше демонструє незацікавленість росії в мирних переговорах - вважають в ISW.

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Також там зазначають, що російські офіційні особи продовжують намагатися перевести провину з росії на західні країни за відсутність прогресу в мирному врегулюванні. Так, заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков нещодавно звинуватив європейські держави в тому, що вони стали головною перешкодою для мирних переговорів щодо України.

рябков стверджував, що Сполучені Штати усвідомлюють, що росія не відхилятиметься - навіть перед обличчям загроз нових санкцій - від своєї позиції щодо необхідності усунення ймовірних "першопричин" війни - йдеться у матеріалі.

Аналітики роблять висновок, що росія не зацікавлена ​​в змістовних переговорах з Україною і, скоріше за все, "ставить інформаційні умови для затягування або, можливо, розширення війни".

Нагадаємо

Напередодні помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито розпочала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватив Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Згодом в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонениими, ані щодо репатріації тіл.

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