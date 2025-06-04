Мир можливий чи путін грає: Рютте заявив, що потрібно перевірити російського диктатора за допомогою переговорів
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що переговори з рф необхідні, щоб перевірити наміри путіна. Він підкреслив важливість зусиль США у цьому процесі для досягнення тривалого миру в Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте не впевнений, що переговори України та рф наблизять мир, однак переконаний – треба путіна перевірити за допомогою них.
Про це Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте заявив на конференції, передає кореспондентка УНН.
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Ми повинні переконатися, що приведемо Україну до міцного та тривалого миру. Це саме те, чого хочуть США, чого хочуть усі союзники, звичайно, чого хоче Україна. Тож путін ніколи більше не повинен цього пробувати (ред.- воювати, нападати). А це означає, що ми повинні перевірити його. Ми повинні сісти з ним, принаймні з його командою, обговорити. Я думаю, що США беруть на себе ініціативу в цьому питанні, і я дуже радий, що вони це роблять
Він підкреслив докладені зусилля Трампа, аби процес переговорів зрушив із місця.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про заяви Генсека НАТО, що мир неможливий без тривалої безпеки України. На саміті у Вільнюсі обговорять підтримку України для перемоги у війні.