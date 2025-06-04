Мир возможен или путин играет: Рютте заявил, что нужно проверить российского диктатора с помощью переговоров
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что переговоры с рф необходимы, чтобы проверить намерения путина. Он подчеркнул важность усилий США в этом процессе для достижения длительного мира в Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте не уверен, что переговоры Украины и рф приблизят мир, однако убежден – надо путина проверить с помощью них.
Об этом Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте заявил на конференции, передает корреспондентка УНН.
Детали
Мы должны убедиться, что приведем Украину к прочному и длительному миру. Это именно то, чего хотят США, чего хотят все союзники, конечно, чего хочет Украина. Поэтому путин никогда больше не должен этого пробовать (ред.- воевать, нападать). А это означает, что мы должны проверить его. Мы должны сесть с ним, по крайней мере с его командой, обсудить. Я думаю, что США берут на себя инициативу в этом вопросе, и я очень рад, что они это делают
Он подчеркнул приложенные усилия Трампа, чтобы процесс переговоров сдвинулся с места.
Напомним
Ранее УНН писал о заявлениях Генсека НАТО, что мир невозможен без длительной безопасности Украины. На саммите в Вильнюсе обсудят поддержку Украины для победы в войне.