Без тривалої безпеки України миру не буде - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) заявив, що миру не вдасться досягти без тривалої безпеки України.

Про це Рютте зявив на початку саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн, який проходить у Вільнюсі, пише УНН.

Без тривалої безпеки України не буде миру. Ми повинні зупинити цю брутальну війну і допомогти Україні зупинити агресію у майбутньому

Рютте також додав, що на цьому тижні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

На цьому тижні ми зустрічаємося з Контактною групою з питань оборони України за головуванням німецької сторони