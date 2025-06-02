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Без тривалої безпеки України миру не буде - Рютте

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

Генсек НАТО заявив, що мир неможливий без тривалої безпеки України. На саміті у Вільнюсі обговорять підтримку України для перемоги у війні.

Без тривалої безпеки України миру не буде - Рютте

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) заявив, що миру не вдасться досягти без тривалої безпеки України.

Про це Рютте зявив на початку саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн, який проходить у Вільнюсі, пише УНН.

Деталі

Без тривалої безпеки України не буде миру. Ми повинні зупинити цю брутальну війну і допомогти Україні зупинити агресію у майбутньому

 - запевнив Рютте. 

Рютте також додав, що на цьому тижні відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

На цьому тижні ми зустрічаємося з Контактною групою з питань оборони України за головуванням німецької сторони

- нагадав Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час сьогоднішнього саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн буде обговорюватися питання України, щоб переконатися, що Київ має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу та мати змогу довести війну, яку почала рф, до кінця.

 Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Марк Рютте
НАТО
Вільнюс
Литва
Володимир Зеленський
Україна
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