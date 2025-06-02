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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Без длительной безопасности Украины мира не будет - Рютте

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Генсек НАТО заявил, что мир невозможен без длительной безопасности Украины. На саммите в Вильнюсе обсудят поддержку Украины для победы в войне.

Без длительной безопасности Украины мира не будет - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) заявил, что мира не удастся достичь без длительной безопасности Украины.

Об этом Рютте заявил в начале саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран, который проходит в Вильнюсе, пишет УНН.

Детали

Без длительной безопасности Украины не будет мира. Мы должны остановить эту жестокую войну и помочь Украине остановить агрессию в будущем

 - заверил Рютте. 

Рютте также добавил, что на этой неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На этой неделе мы встречаемся с Контактной группой по вопросам обороны Украины под председательством немецкой стороны

- напомнил Рютте.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время сегодняшнего саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран будет обсуждаться вопрос Украины, чтобы убедиться, что Киев имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести войну, которую начала РФ, до конца.

 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Марк Рютте
НАТО
Вильнюс
Литва
Владимир Зеленский
Украина
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