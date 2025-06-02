Без длительной безопасности Украины мира не будет - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил, что мир невозможен без длительной безопасности Украины. На саммите в Вильнюсе обсудят поддержку Украины для победы в войне.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) заявил, что мира не удастся достичь без длительной безопасности Украины.
Об этом Рютте заявил в начале саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран, который проходит в Вильнюсе, пишет УНН.
Детали
Без длительной безопасности Украины не будет мира. Мы должны остановить эту жестокую войну и помочь Украине остановить агрессию в будущем
Рютте также добавил, что на этой неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
На этой неделе мы встречаемся с Контактной группой по вопросам обороны Украины под председательством немецкой стороны
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время сегодняшнего саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран будет обсуждаться вопрос Украины, чтобы убедиться, что Киев имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести войну, которую начала РФ, до конца.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран.