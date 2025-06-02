Без длительной безопасности Украины мира не будет - Рютте

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) заявил, что мира не удастся достичь без длительной безопасности Украины.

Об этом Рютте заявил в начале саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран, который проходит в Вильнюсе, пишет УНН.

Без длительной безопасности Украины не будет мира. Мы должны остановить эту жестокую войну и помочь Украине остановить агрессию в будущем