Рютте про саміт у Вільнюсі: обговоримо питання України

Під час сьогоднішнього саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн буде обговорюватися питання України, щоб переконатися, що Київ має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу та мати змогу довести війну, яку почала рф, до кінця. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком саміту у Вільнюсі, передає УНН.

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Як ви всі знаєте, саміт НАТО відбудеться приблизно через три тижні. Досить багато уваги приділятиметься витратам на оборону та виробництву оборонної продукції. Ми знаємо, що росіяни справді швидко відновлюються. Ми знаємо, що Китай нарощує свою присутність. Ми знаємо, що Китай, росія та Північна Корея працюють разом - сказав Рютте.

Він наголосив, що оскільки росія є довгостроковою загрозою для НАТО, справді вкрай важливо, щоб у Гаазі, коли йдеться про витрати, про промислове виробництво, приймалися необхідні рішення.

Звичайно, ми обговоримо питання України в Гаазі, а також сьогодні, щоб переконатися, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу та мати змогу довести цю жахливу російську війну агресії проти України до кінця, який має бути тривалим, довготривалим. Отже, все це буде сьогодні, і ми з нетерпінням чекаємо на лідерство президента Литви щодо проведення цієї зустрічі сьогодні - розповів Рютте.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн.