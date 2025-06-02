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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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Рютте про саміт у Вільнюсі: обговоримо питання України

Київ • УНН

 • 906 перегляди

На саміті країн "Бухарестської дев’ятки" обговорять питання забезпечення України всім необхідним для боротьби. РФ є довгостроковою загрозою для НАТО, тому важливо приймати необхідні рішення.

Рютте про саміт у Вільнюсі: обговоримо питання України

Під час сьогоднішнього саміту країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн буде обговорюватися питання України, щоб переконатися, що Київ має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу та мати змогу довести війну, яку почала рф,  до кінця. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком саміту у Вільнюсі, передає УНН.

Деталі

Як ви всі знаєте, саміт НАТО відбудеться приблизно через три тижні. Досить багато уваги приділятиметься витратам на оборону та виробництву оборонної продукції. Ми знаємо, що росіяни справді швидко відновлюються. Ми знаємо, що Китай нарощує свою присутність. Ми знаємо, що Китай, росія та Північна Корея працюють разом

- сказав Рютте.

Він наголосив, що оскільки росія є довгостроковою загрозою для НАТО, справді вкрай важливо, щоб у Гаазі, коли йдеться про витрати, про промислове виробництво, приймалися необхідні рішення.

Звичайно, ми обговоримо питання України в Гаазі, а також сьогодні, щоб переконатися, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу та мати змогу довести цю жахливу російську війну агресії проти України до кінця, який має бути тривалим, довготривалим. Отже, все це буде сьогодні, і ми з нетерпінням чекаємо на лідерство президента Литви щодо проведення цієї зустрічі сьогодні

- розповів Рютте.

Україна очікує на залучення до Саміту НАТО у Гаазі: важливі сильні рішення на тлі російського терору - МЗС26.05.25, 20:17 • 2852 перегляди

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Литви для участі у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" та нордичних країн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Вільнюс
Північна Корея
Литва
Китай
Володимир Зеленський
Україна
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