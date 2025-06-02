Рютте о саммите НАТО в Вильнюсе: обсудим вопрос Украины
Киев • УНН
На саммите стран "Бухарестской девятки" обсудят вопросы обеспечения Украины всем необходимым для борьбы. РФ является долгосрочной угрозой для НАТО, поэтому важно принимать необходимые решения.
Во время сегодняшнего саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран будет обсуждаться вопрос Украины, чтобы убедиться, что у Киева есть все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести войну, которую начала рф, до конца. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, передает УНН.
Детали
Как вы все знаете, саммит НАТО состоится примерно через три недели. Достаточно много внимания будет уделяться расходам на оборону и производству оборонной продукции. Мы знаем, что россияне действительно быстро восстанавливаются. Мы знаем, что Китай наращивает свое присутствие. Мы знаем, что Китай, россия и Северная Корея работают вместе
Он подчеркнул, что поскольку россия является долгосрочной угрозой для НАТО, действительно крайне важно, чтобы в Гааге, когда речь идет о расходах, о промышленном производстве, принимались необходимые решения.
Конечно, мы обсудим вопрос Украины в Гааге, а также сегодня, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести эту ужасную российскую войну агрессии против Украины до конца, который должен быть длительным, долговременным. Итак, все это будет сегодня, и мы с нетерпением ожидаем лидерства президента Литвы по проведению этой встречи сегодня
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Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран.