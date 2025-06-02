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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Рютте о саммите НАТО в Вильнюсе: обсудим вопрос Украины

Киев • УНН

 • 144 просмотра

На саммите стран "Бухарестской девятки" обсудят вопросы обеспечения Украины всем необходимым для борьбы. РФ является долгосрочной угрозой для НАТО, поэтому важно принимать необходимые решения.

Рютте о саммите НАТО в Вильнюсе: обсудим вопрос Украины

Во время сегодняшнего саммита стран "Бухарестской девятки" и нордических стран будет обсуждаться вопрос Украины, чтобы убедиться, что у Киева есть все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести войну, которую начала рф,  до конца. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, передает УНН.

Детали

Как вы все знаете, саммит НАТО состоится примерно через три недели. Достаточно много внимания будет уделяться расходам на оборону и производству оборонной продукции. Мы знаем, что россияне действительно быстро восстанавливаются. Мы знаем, что Китай наращивает свое присутствие. Мы знаем, что Китай, россия и Северная Корея работают вместе

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что поскольку россия является долгосрочной угрозой для НАТО, действительно крайне важно, чтобы в Гааге, когда речь идет о расходах, о промышленном производстве, принимались необходимые решения.

Конечно, мы обсудим вопрос Украины в Гааге, а также сегодня, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы продолжать борьбу и иметь возможность довести эту ужасную российскую войну агрессии против Украины до конца, который должен быть длительным, долговременным. Итак, все это будет сегодня, и мы с нетерпением ожидаем лидерства президента Литвы по проведению этой встречи сегодня

- рассказал Рютте.

Украина ожидает привлечения к Саммиту НАТО в Гааге: важны сильные решения на фоне российского террора - МИД26.05.25, 20:17 • 2852 просмотра

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы для участия в саммите стран "Бухарестской девятки" и нордических стран.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Вильнюс
Северная Корея
Литва
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
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