Украина ожидает привлечения к Саммиту НАТО в Гааге: важны сильные решения на фоне российского террора - МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что Украине чрезвычайно важно быть на саммите НАТО и, через личное присутствие, стать частью его успеха.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Детали

Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха — как через личное присутствие на самом высоком уровне, так и через сильные решения Саммита. - говорится в заметке на странице МИД Украины в Telegram.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что на фоне усиленного воздушного террора со стороны рф против Украины, союзникам в Гааге важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости.

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За эти три дня Россия запустила против Украины в общей сложности 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны — абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не стремится к миру. Он стремится только к войне, убийствам и разрушениям - отметил Министр иностранных дел.

Напомним

Саммит НАТО сократили до двух дней, а итоговая декларация может не содержать упоминаний об Украине и россии.

Министр иностранных дел Сибига заявил, что россия манипулирует, чтобы вытолкнуть США из мирного процесса.