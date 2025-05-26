Украина ожидает привлечения к Саммиту НАТО в Гааге: важны сильные решения на фоне российского террора - МИД
Киев • УНН
Украина стремится быть частью саммита НАТО в Гааге, надеясь на сильные решения. Сибига подчеркнул важность единства союзников на фоне воздушного террора рф.
Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что Украине чрезвычайно важно быть на саммите НАТО и, через личное присутствие, стать частью его успеха.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Детали
Украина считает чрезвычайно важным быть представленной на Гаагском саммите НАТО и стать частью его успеха — как через личное присутствие на самом высоком уровне, так и через сильные решения Саммита.
Глава украинской дипломатии подчеркнул, что на фоне усиленного воздушного террора со стороны рф против Украины, союзникам в Гааге важно послать четкие сигналы единства, силы и устойчивости.
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За эти три дня Россия запустила против Украины в общей сложности 995 ракет и дронов. Почти тысячу только за трое суток. Прошлой ночью Россия провела комбинированную атаку, применив 364 ракеты и дроны — абсолютный рекорд террора. Это четкое подтверждение, что Путин не стремится к миру. Он стремится только к войне, убийствам и разрушениям
Напомним
Саммит НАТО сократили до двух дней, а итоговая декларация может не содержать упоминаний об Украине и россии.
Министр иностранных дел Сибига заявил, что россия манипулирует, чтобы вытолкнуть США из мирного процесса.