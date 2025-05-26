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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Україна очікує на залучення до Саміту НАТО у Гаазі: важливі сильні рішення на тлі російського терору - МЗС

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Україна прагне бути частиною саміту НАТО в Гаазі, сподіваючись на сильні рішення. Сибіга наголосив на важливості єдності союзників на тлі повітряного терору рф.

Україна очікує на залучення до Саміту НАТО у Гаазі: важливі сильні рішення на тлі російського терору - МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга оглосив, що Україні надзвичайно важливо бути на саміті НАТО і,через особисту присутність, стати частиною його успіху.

Передає УНН із посиалнням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Деталі

Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту.

- ідеться у дописі на сторінці МЗС України в Telegram.

Глава української дипломатії наголосив, що на тлі посиленого повітряного терору з боку рф проти України, союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості.

росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку25.05.25, 10:38 • 4482 перегляди

За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань

- зазначив Міністр закордонних справ.

Нагадаємо

Саміт НАТО скоротили до двох днів, а підсумкова декларація може не містити згадок про Україну та росію. 

Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що росія маніпулює, щоб виштовхнути США з мирного процесу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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