Україна очікує на залучення до Саміту НАТО у Гаазі: важливі сильні рішення на тлі російського терору - МЗС
Київ • УНН
Україна прагне бути частиною саміту НАТО в Гаазі, сподіваючись на сильні рішення. Сибіга наголосив на важливості єдності союзників на тлі повітряного терору рф.
Глава МЗС України Андрій Сибіга оглосив, що Україні надзвичайно важливо бути на саміті НАТО і,через особисту присутність, стати частиною його успіху.
Передає УНН із посиалнням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
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Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО та стати частиною його успіху — як через особисту присутність на найвищому рівні, так і через сильні рішення Саміту.
Глава української дипломатії наголосив, що на тлі посиленого повітряного терору з боку рф проти України, союзникам у Гаазі важливо послати чіткі сигнали єдності, сили та стійкості.
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За ці три дні Росія запустила проти України загалом 995 ракет і дронів. Майже тисячу лише за три доби. Минулої ночі Росія провела комбіновану атаку, застосувавши 364 ракети та дрони — абсолютний рекорд терору. Це чітке підтвердження, що Путін не прагне миру. Він прагне лише війни, вбивств і руйнувань
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