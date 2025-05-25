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росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Після нічної атаки рф, внаслідок якої загинули діти, Сибіга та Єрмак закликали світ посилити тиск на москву. Вони наголосили, що без цього тиску російські атаки лише наростатимуть.

росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку

Після нічної російської атаки, яка забрала життя мирних жителів і дітей, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликали світ посилити тиск на росію, щоб змусити її припинити вбивства пише УНН із посиланням на дописи посадовців.

Деталі

Вночі російські війська завдали масштабного удару по Україні, використавши дрони, крилаті й балістичні ракети. Обстріли тривали всю ніч, завдаючи руйнувань і спричиняючи жертви серед мирного населення.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, атаки ще раз підкреслюють необхідність повного й безумовного припинення вогню як передумови для справжніх мирних зусиль. Він також закликав світ посилити тиск на росію, щоб змусити її погодитися на це та зупинити вбивства.

росія запустила дрони, крилаті та балістичні ракети по українських містах і громадах, спричинивши загибель і поранення людей, серед яких щонайменше троє дітей. Коли весь світ закликає припинити вбивство, путін дає накази про більше ударів, атак, вбивств дітей. Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного й сталого припинення вогню як передумови для будь-яких справжніх мирних зусиль. Світ має посилити тиск на росію, щоб змусити її погодитися на це та зупинити вбивство

- повідомив міністр закордонних справ. Керівник Офісу Президента

Андрій Єрмак наголосив, що без належного тиску на москву російські атаки лише наростатимуть.

російська армія ракетами та дронами вбила дітей і цивільних людей цієї ночі. Замість припинення вогню - вбивства. Без тиску на москву отримуємо смерть наших людей, і це потрібно зрозуміти. Нинішній тиск недостатній, росія гальмує всі процеси, пов’язані із завершенням війни, щоб вбити. Ми давно готові припинити вогонь, але росія робить все, аби далі знищувати людей

- підкреслив він.

Єрмак додав, що без тиску росія з союзниками лише нарощуватиме сили для таких вбивств в країнах Заходу.

москва воюватиме, поки матиме можливість виробляти зброю

- додав він.

Нагадаємо

що сьогоднішня атака стала найпотужнішою за останні тижні та вкотре довела, що світова спільнота має вжити рішучих заходів для зупинення агресора. 45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї. 

Альона Уткіна

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