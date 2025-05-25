росія вбиває дітей, без тиску на москву нічого не зміниться: Сибіга та Єрмак відреагували на нічну атаку

Після нічної російської атаки, яка забрала життя мирних жителів і дітей, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликали світ посилити тиск на росію, щоб змусити її припинити вбивства пише УНН із посиланням на дописи посадовців.

Вночі російські війська завдали масштабного удару по Україні, використавши дрони, крилаті й балістичні ракети. Обстріли тривали всю ніч, завдаючи руйнувань і спричиняючи жертви серед мирного населення.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, атаки ще раз підкреслюють необхідність повного й безумовного припинення вогню як передумови для справжніх мирних зусиль. Він також закликав світ посилити тиск на росію, щоб змусити її погодитися на це та зупинити вбивства.

росія запустила дрони, крилаті та балістичні ракети по українських містах і громадах, спричинивши загибель і поранення людей, серед яких щонайменше троє дітей. Коли весь світ закликає припинити вбивство, путін дає накази про більше ударів, атак, вбивств дітей. Це ще раз підкреслює необхідність повного, безумовного й сталого припинення вогню як передумови для будь-яких справжніх мирних зусиль. Світ має посилити тиск на росію, щоб змусити її погодитися на це та зупинити вбивство