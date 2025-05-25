россия убивает детей, без давления на москву ничего не изменится: Сибига и Ермак отреагировали на ночную атаку

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 75969 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 57507 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 77671 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 130451 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 106978 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 75025 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 83371 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 69755 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 53884 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 53425 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
75%
748мм
Популярные новости

Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

24 мая, 22:44 • 20431 просмотра

Вражеский обстрел Киева: много пострадавших, разрушения в разных районах

24 мая, 23:49 • 47267 просмотра

Воздушные Силы сообщают о ракетах над Украиной: направления движения

25 мая, 00:00 • 23067 просмотра

Угроза баллистических ракет сохраняется: обновленные направления движения

25 мая, 00:12 • 19325 просмотра

«Дружественный огонь»: что известно о вероятной атаке россиянами собственного самолета

25 мая, 01:50 • 24701 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 77671 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 130451 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 196942 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 290054 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 371379 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 75970 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 23290 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 23625 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 30108 просмотра

Звезда "Гарри Поттера" Виктор Крам пережил экстренную операцию

23 мая, 15:23 • 35672 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

россия убивает детей, без давления на москву ничего не изменится: Сибига и Ермак отреагировали на ночную атаку

Киев • УНН

 • 408 просмотра

После ночной атаки рф, в результате которой погибли дети, Сибига и Ермак призвали мир усилить давление на москву. Они подчеркнули, что без этого давления российские атаки будут только нарастать.

россия убивает детей, без давления на москву ничего не изменится: Сибига и Ермак отреагировали на ночную атаку

После ночной российской атаки, которая унесла жизни мирных жителей и детей, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвали мир усилить давление на россию, чтобы заставить ее прекратить убийства, пишет УНН со ссылкой на сообщения должностных лиц.

Детали

Ночью российские войска нанесли масштабный удар по Украине, использовав дроны, крылатые и баллистические ракеты. Обстрелы продолжались всю ночь, нанося разрушения и причиняя жертвы среди мирного населения.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, атаки еще раз подчеркивают необходимость полного и безусловного прекращения огня как предпосылки для настоящих мирных усилий. Он также призвал мир усилить давление на россию, чтобы заставить ее согласиться на это и остановить убийства.

россия запустила дроны, крылатые и баллистические ракеты по украинским городам и общинам, повлекшие гибель и ранения людей, среди которых по меньшей мере трое детей. Когда весь мир призывает прекратить убийство, путин дает приказы о большем количестве ударов, атак, убийств детей. Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и устойчивого прекращения огня как предпосылки для любых настоящих мирных усилий. Мир должен усилить давление на россию, чтобы заставить ее согласиться на это и остановить убийство

- сообщил министр иностранных дел. Руководитель Офиса Президента

Андрей Ермак подчеркнул, что без надлежащего давления на москву российские атаки будут только нарастать.

российская армия ракетами и дронами убила детей и гражданских людей этой ночью. Вместо прекращения огня - убийства. Без давления на москву получаем смерть наших людей, и это нужно понять. Нынешнее давление недостаточное, россия тормозит все процессы, связанные с завершением войны, чтобы убить. Мы давно готовы прекратить огонь, но россия делает все, чтобы дальше уничтожать людей

- подчеркнул он.

Ермак добавил, что без давления россия с союзниками будет только наращивать силы для таких убийств в странах Запада.

москва будет воевать, пока будет иметь возможность производить оружие

- добавил он.

Напомним

что сегодняшняя атака стала самой мощной за последние недели и в очередной раз доказала, что мировое сообщество должно принять решительные меры для остановки агрессора. 45 крылатых ракет и 266 БПЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия. 

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Канцелярия Президента Украины
Военно-воздушные силы Украины
Андрей Ермак
Украина
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,670.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,492.21