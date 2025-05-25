россия убивает детей, без давления на москву ничего не изменится: Сибига и Ермак отреагировали на ночную атаку

После ночной российской атаки, которая унесла жизни мирных жителей и детей, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвали мир усилить давление на россию, чтобы заставить ее прекратить убийства, пишет УНН со ссылкой на сообщения должностных лиц.

Детали

Ночью российские войска нанесли масштабный удар по Украине, использовав дроны, крылатые и баллистические ракеты. Обстрелы продолжались всю ночь, нанося разрушения и причиняя жертвы среди мирного населения.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, атаки еще раз подчеркивают необходимость полного и безусловного прекращения огня как предпосылки для настоящих мирных усилий. Он также призвал мир усилить давление на россию, чтобы заставить ее согласиться на это и остановить убийства.

россия запустила дроны, крылатые и баллистические ракеты по украинским городам и общинам, повлекшие гибель и ранения людей, среди которых по меньшей мере трое детей. Когда весь мир призывает прекратить убийство, путин дает приказы о большем количестве ударов, атак, убийств детей. Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и устойчивого прекращения огня как предпосылки для любых настоящих мирных усилий. Мир должен усилить давление на россию, чтобы заставить ее согласиться на это и остановить убийство - сообщил министр иностранных дел. Руководитель Офиса Президента

Андрей Ермак подчеркнул, что без надлежащего давления на москву российские атаки будут только нарастать.

российская армия ракетами и дронами убила детей и гражданских людей этой ночью. Вместо прекращения огня - убийства. Без давления на москву получаем смерть наших людей, и это нужно понять. Нынешнее давление недостаточное, россия тормозит все процессы, связанные с завершением войны, чтобы убить. Мы давно готовы прекратить огонь, но россия делает все, чтобы дальше уничтожать людей - подчеркнул он.

Ермак добавил, что без давления россия с союзниками будет только наращивать силы для таких убийств в странах Запада.

москва будет воевать, пока будет иметь возможность производить оружие - добавил он.

Напомним

что сегодняшняя атака стала самой мощной за последние недели и в очередной раз доказала, что мировое сообщество должно принять решительные меры для остановки агрессора. 45 крылатых ракет и 266 БПЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия.