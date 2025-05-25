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Безпілотний літальний апарат

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45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї

Київ • УНН

 • 2408 перегляди

У ніч на 25 травня РФ атакувала Україну 367 засобами повітряного нападу. Українські сили ППО збили 45 крилатих ракет та 266 ворожих БпЛА в різних областях країни.

45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї

Ввечері 24 травня та в ніч проти 25 травня повітряними силами було збито 45 крилатих ракет та знешкоджено 266 БпЛА. Про це повідомили у повітряних силах України передає УНН.

Деталі

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили хронологію повітряних атак російських загарбників по території України: 

У ніч на 25 травня (із 20.40 24 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника: 

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КН-23 (район пусків — курська обл. – рф.);
    • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101;
      • Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — саратовська обл., акваторія Чорного моря);
        • 1 крилата ракети Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
          • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);
            • 298-ма ударними БпЛА типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків: брянськ, міллерово, курськ, орел, приморсько-ахтарськ – рф.

               Як повідомляється, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

              За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

              Також знешкоджено 266 ворожих шахедів та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами враження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

              Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника в 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА в 15 локаціях. На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждали, серед них діти

              - вказується у ПС ЗСУ.

              Нагадаємо

              УНН раніше 24 травня повідомляв, що протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції ЗСУ, завдаючи авіаударів та обстрілів.

              Удар рф по Чернігівщині: кілька влучань, пошкоджено об'єкт в центрі, велика пожежа в області - ДСНС25.05.25, 09:23 • 2642 перегляди

              Альона Уткіна

              Альона Уткіна

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