45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї
Київ • УНН
У ніч на 25 травня РФ атакувала Україну 367 засобами повітряного нападу. Українські сили ППО збили 45 крилатих ракет та 266 ворожих БпЛА в різних областях країни.
Ввечері 24 травня та в ніч проти 25 травня повітряними силами було збито 45 крилатих ракет та знешкоджено 266 БпЛА. Про це повідомили у повітряних силах України передає УНН.
Деталі
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили хронологію повітряних атак російських загарбників по території України:
У ніч на 25 травня (із 20.40 24 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника:
- 9 балістичних ракет Іскандер-М/КН-23 (район пусків — курська обл. – рф.);
- 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101;
- Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — саратовська обл., акваторія Чорного моря);
- 1 крилата ракети Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);
- 298-ма ударними БпЛА типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків: брянськ, міллерово, курськ, орел, приморсько-ахтарськ – рф.
Як повідомляється, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.
Також знешкоджено 266 ворожих шахедів та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами враження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника в 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА в 15 локаціях. На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждали, серед них діти
Нагадаємо
УНН раніше 24 травня повідомляв, що протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції ЗСУ, завдаючи авіаударів та обстрілів.
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