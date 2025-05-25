Удар рф по Чернігівщині: кілька влучань, пошкоджено об'єкт в центрі, велика пожежа в області - ДСНС
Київ • УНН
Російська атака по Чернігівщині призвела до пошкоджень об'єкту в обласному центрі та масштабної пожежі на території нежитлових приміщень. Площа загоряння перевищила 1000 кв.м.
Чернігівщина під ударом військ зс рф. Повідомляється про наслідки - пошкоджено об'єкт в обласному центрі, пожежа після влучанння на території нежитлових приміщень в області, пошкодження низки будівель. Працюють групи рятувальників, залучено техніку.
Передає УНН із посиланням на ДСНС України
Чернігівська область зазнала російської атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах.
За даними ДСНС, удару також зазнав обласний центр — пошкоджено будівлю. Стосовно території області:
- найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м; зокрема горів ангар з вугіллям;
- наслідки для низки приміщень і нежитлових будівель;
Інформація про постраждалих уточнюється.
Доповнення
Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств.
Нагадаємо
Вночі 25 травня російська ракета влучила в промзону Тернополя, пошкодивши одне з підприємств.
Внаслідок масованої атаки на Київщині 25 травня загинули 4 особи, 16 отримали поранення, серед них 3 дітей.