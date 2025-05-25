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Удар рф по Чернігівщині: кілька влучань, пошкоджено об'єкт в центрі, велика пожежа в області - ДСНС

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Російська атака по Чернігівщині призвела до пошкоджень об'єкту в обласному центрі та масштабної пожежі на території нежитлових приміщень. Площа загоряння перевищила 1000 кв.м.

Удар рф по Чернігівщині: кілька влучань, пошкоджено об'єкт в центрі, велика пожежа в області - ДСНС

Чернігівщина під ударом військ зс рф. Повідомляється про наслідки - пошкоджено об'єкт в обласному центрі, пожежа після влучанння на території нежитлових приміщень в області, пошкодження низки будівель. Працюють групи рятувальників, залучено техніку.

Передає УНН із посиланням на ДСНС України

Чернігівська область зазнала російської атаки з застосуванням БпЛА та ракет. Зафіксовано кілька влучань у різних районах.

За даними ДСНС, удару також зазнав обласний центр — пошкоджено будівлю. Стосовно території області:

  • найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м; зокрема горів ангар з вугіллям;
    • наслідки для низки приміщень і нежитлових будівель;

      Інформація про постраждалих уточнюється.

      Доповнення

      Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств. 

      Нагадаємо  

      Вночі 25 травня російська ракета влучила в промзону Тернополя, пошкодивши одне з підприємств

      Внаслідок масованої атаки на Київщині 25 травня загинули 4 особи, 16 отримали поранення, серед них 3 дітей. 

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

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