Удар рф по Черниговской области: несколько попаданий, поврежден объект в центре, большой пожар в области - ГСЧС
Киев • УНН
Российская атака по Черниговской области привела к повреждениям объекта в областном центре и масштабному пожару на территории нежилых помещений. Площадь возгорания превысила 1000 кв.м.
Черниговщина под ударом войск вс рф. Сообщается о последствиях - поврежден объект в областном центре, пожар после попадания на территории нежилых помещений в области, повреждения ряда зданий. Работают группы спасателей, привлечена техника.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины
Черниговская область подверглась российской атаке с применением БПЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах.
По данным ГСЧС, удару также подвергся областной центр — повреждено здание. Относительно территории области:
- самый большой пожар охватил более 1000 кв.м; в частности горел ангар с углем;
- последствия для ряда помещений и нежилых зданий;
Информация о пострадавших уточняется.
Дополнение
Привлечено 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий.
Напомним
Ночью 25 мая российская ракета попала в промзону Тернополя, повредив одно из предприятий.
В результате массированной атаки на Киевщине 25 мая погибли 4 человека, 16 получили ранения, среди них 3 детей.