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Удар рф по Черниговской области: несколько попаданий, поврежден объект в центре, большой пожар в области - ГСЧС

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Российская атака по Черниговской области привела к повреждениям объекта в областном центре и масштабному пожару на территории нежилых помещений. Площадь возгорания превысила 1000 кв.м.

Удар рф по Черниговской области: несколько попаданий, поврежден объект в центре, большой пожар в области - ГСЧС

Черниговщина под ударом войск вс рф. Сообщается о последствиях - поврежден объект в областном центре, пожар после попадания на территории нежилых помещений в области, повреждения ряда зданий. Работают группы спасателей, привлечена техника.

Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины

Черниговская область подверглась российской атаке с применением БПЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах.

По данным ГСЧС, удару также подвергся областной центр — повреждено здание. Относительно территории области:

  • самый большой пожар охватил более 1000 кв.м; в частности горел ангар с углем;
    • последствия для ряда помещений и нежилых зданий;

      Информация о пострадавших уточняется.

      Дополнение

      Привлечено 15 спасателей, 4 ед. техники и ресурсы местных предприятий.

      Напомним  

      Ночью 25 мая российская ракета попала в промзону Тернополя, повредив одно из предприятий

      В результате массированной атаки на Киевщине 25 мая погибли 4 человека, 16 получили ранения, среди них 3 детей. 

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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