У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА
Київ • УНН
Вночі 25 травня російська ракета влучила в промзону Тернополя, пошкодивши одне з підприємств. Внаслідок удару виникла пожежа, також пошкоджено вікна у прилеглих будинках.
У ніч на 25 травня російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств. Про це повідомляє начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода, передає УНН.
Сьогодні о 02:56 у м.Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням. Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС
За його словами, інформація про потерпілих не надходила.
"Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території", - додав Негода.
Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)25.05.25, 04:38 • 4490 переглядiв