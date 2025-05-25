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У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Вночі 25 травня російська ракета влучила в промзону Тернополя, пошкодивши одне з підприємств. Внаслідок удару виникла пожежа, також пошкоджено вікна у прилеглих будинках.

У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено промислове підприємство – ОВА

У ніч на 25 травня російська ракета вдарила по промисловій зоні Тернополя, спричинивши пожежу на одному з підприємств. Про це повідомляє начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Негода, передає УНН.

Сьогодні о 02:56 у м.Тернопіль (промзона) внаслідок влучання (попередньо крилатої ракети "Калібр") частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням. Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС

- йдеться у дописі чиновника.

За його словами, інформація про потерпілих не надходила.

"Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території", - додав Негода.

Нічна атака на Київщину: троє загиблих, десятеро поранених, серед них діти (фото наслідків)25.05.25, 04:38 • 4490 переглядiв

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