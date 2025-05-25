В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА
Киев • УНН
Ночью 25 мая российская ракета попала в промзону Тернополя, повредив одно из предприятий. В результате удара возник пожар, также повреждены окна в близлежащих домах.
В ночь на 25 мая российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, передает УНН.
Сегодня в 02:56 в г.Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
"Повреждены окна в домах на прилегающей территории", - добавил Негода.
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