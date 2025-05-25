В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА

В ночь на 25 мая российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, передает УНН.

Сегодня в 02:56 в г.Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС