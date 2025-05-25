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В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Ночью 25 мая российская ракета попала в промзону Тернополя, повредив одно из предприятий. В результате удара возник пожар, также повреждены окна в близлежащих домах.

В Тернополе в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие – ОВА

В ночь на 25 мая российская ракета ударила по промышленной зоне Тернополя, вызвав пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода, передает УНН.

Сегодня в 02:56 в г.Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием. Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС

- говорится в заметке чиновника.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

"Повреждены окна в домах на прилегающей территории", - добавил Негода.

Ночная атака на Киевскую область: трое погибших, десять раненых, среди них дети (фото последствий)25.05.25, 04:38 • 4478 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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