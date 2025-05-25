Київщина: вже 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей (фото та відео наслідків атаки рф)
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Київщині 25 травня загинули 4 особи, 16 отримали поранення, серед них 3 дітей. Руйнування зафіксовані в різних районах області.
На Київщині у неділю, 25 травня, внаслідок масованої атаки 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Деталі
Вранці 25 травня рятувальники оприлюднили наслідки масованої атаки на Київську область.
Обухівський район, с. Долина – пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.
Фастівський район, с. Мархалівка – 1 загиблий, 8постраждалих (1 дитина), 3 будинки зруйновано, пожежі ще у 2 будинках.
Бучанський район, селище Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, пожежа та руйнування будинку.
Білоцерківський район, с. Чмирівка – 5 травмованих (2 дітей), пожежа, пошкоджено 2 будинки.
м. Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех (без постраждалих).
Броварський район – пожежі у 2 складських будівлях.
"ДСНС працює на місцях попри загрозу повторних ударів", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що під час російської атаки у ніч проти 25 травня на Київщині загинуло три людини. Ще 10 людей постраждало, серед них двоє дітей. Численні руйнування внаслідок ворожого обстрілу фіксуються у Броварському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському районах області.
Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих25.05.25, 07:11 • 1860 переглядiв