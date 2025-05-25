Киевщина: уже 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей (фото и видео последствий атаки рф)
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киевщине 25 мая погибли 4 человека, 16 получили ранения, среди них 3 детей. Разрушения зафиксированы в разных районах области.
В Киевской области в воскресенье, 25 мая, в результате массированной атаки 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Детали
Утром 25 мая спасатели обнародовали последствия массированной атаки на Киевскую область.
Обуховский район, с. Долина – пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.
Фастовский район, с. Мархалевка – 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.
Бучанский район, поселок Макаров – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.
Белоцерковский район, с. Чмировка – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.
г. Белая Церковь – обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).
Броварской район – пожары в 2 складских зданиях.
"ГСЧС работает на местах, несмотря на угрозу повторных ударов", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее сообщалось, что во время российской атаки в ночь на 25 мая в Киевской области погибли три человека. Еще 10 человек пострадали, среди них двое детей. Многочисленные разрушения в результате вражеского обстрела фиксируются в Броварском, Белоцерковском, Бучанском, Обуховском районах области.
Житомирская область: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших25.05.25, 07:11 • 1266 просмотров