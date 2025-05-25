45 крылатых ракет и 266 БпЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия

Вечером 24 мая и в ночь на 25 мая воздушными силами было сбито 45 крылатых ракет и обезврежено 266 БпЛА. Об этом сообщили в воздушных силах Украины передает УНН.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили хронологию воздушных атак российских захватчиков по территории Украины:

В ночь на 25 мая (с 20.40 24 мая) противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника:

Как сообщается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряно.

Также обезврежено 266 вражеских шахедов и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбито огневыми средствами поражения, 127 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

В результате вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях. К сожалению, этой ночью, из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадали, среди них дети