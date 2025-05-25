45 крылатых ракет и 266 БпЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия
Киев • УНН
В ночь на 25 мая РФ атаковала Украину 367 средствами воздушного нападения. Украинские силы ПВО сбили 45 крылатых ракет и 266 вражеских БпЛА в разных областях страны.
Вечером 24 мая и в ночь на 25 мая воздушными силами было сбито 45 крылатых ракет и обезврежено 266 БпЛА. Об этом сообщили в воздушных силах Украины передает УНН.
Детали
В Воздушных Силах ВСУ сообщили хронологию воздушных атак российских захватчиков по территории Украины:
В ночь на 25 мая (с 20.40 24 мая) противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника:
- 9 баллистических ракет Искандер-М/КН-23 (район пусков — курская обл. – рф.);
- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101;
- Калибр с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков — саратовская обл., акватория Черного моря);
- 1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления);
- 298-ма ударными БпЛА типа Шахед и беспилотниками-имитаторами различных типов с разных направлений: брянск, миллерово, курск, орел, приморско-ахтарск – рф.
Как сообщается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локационно потеряно.
Также обезврежено 266 вражеских шахедов и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 - сбито огневыми средствами поражения, 127 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.
В результате вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях. К сожалению, этой ночью, из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадали, среди них дети
Напомним
УНН ранее 24 мая сообщал, что в течение суток произошло 85 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Враг активно атаковал позиции ВСУ, нанося авиаудары и обстрелы.
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