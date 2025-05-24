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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

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На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, 25 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Протягом доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції ЗСУ, завдаючи авіаударів та обстрілів.

На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, 25 з них на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, 25 з яких на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16.00 24.05.2025, пише УНН.

Від обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти Порозок, Кам’янська Слобода, Логи Чернігівської області; Степок, Дмитрівка, Мар’їне, Зарічне, Прогрес, Тур’я, Тимофіївка, Братениця, Шевченкове, Миропільське Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в напрямку Карпівки, Греківки, Ольгівки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку нашими захисниками було відбито дві ворожі атаки в районах Білогорівки та Переїзного.

Дві атаки ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку, західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного, ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямку Плещіївки, наразі точаться три боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє

- повідомляє Генштаб.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Вільне Поле, Рівнопіль, Новосілка, досі продовжуються два боєзіткнення.

Противник завдав авіаударів в районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Активних наступальних дій противника не було.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом цієї доби відбили 11 атак російських загарбників, ще п’ять боєзіткнень продовжуються. Противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБ, здійснив 62 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Над Україною збили 6 з 14 балістичних ракет та знешкодили 245 з 250 ворожих дронів24.05.25, 09:14 • 28616 переглядiв

Ольга Розгон

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