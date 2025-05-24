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На фронте произошло 85 боевых столкновений, 25 из них на Покровском направлении – Генштаб

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В течение суток произошло 85 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Враг активно атаковал позиции ВСУ, нанося авиаудары и обстрелы.

На фронте произошло 85 боевых столкновений, 25 из них на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений, 25 из которых на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 16.00 24.05.2025, пишет УНН.

От обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты Порозок, Каменская Слобода, Логи Черниговской области; Степок, Дмитровка, Марьино, Заречное, Прогресс, Турья, Тимофеевка, Братеница, Шевченково, Миропольское Сумской области

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, получил отпор.

На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки, но был остановлен нашими защитниками.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в направлении Карповки, Грековки, Ольговки, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении нашими защитниками были отбиты две вражеские атаки в районах Белогоровки и Переездного.

Две атаки вражеских подразделений отбили наши защитники на Краматорском направлении, западнее Андреевки и в направлении Предтечиного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении в целом за сегодня противник атаковал девять раз неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлении Плещеевки, сейчас идут три боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Троицкое и Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 19 атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются. Авиаудару подверглись Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптеве

- сообщает Генштаб.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Вольное Поле, Равнополь, Новоселка, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Противник нанес авиаудары в районах Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Активных наступательных действий противника не было.

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степового и Малых Щербаков. Всего на направлении зафиксировано три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение этих суток отбили 11 атак российских захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются. Противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив при этом девять КАБ, совершил 62 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Над Украиной сбили 6 из 14 баллистических ракет и обезвредили 245 из 250 вражеских дронов24.05.25, 09:14 • 28512 просмотров

Ольга Розгон

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