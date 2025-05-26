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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Financial Times

рф мініпулює ситуацією, щоб виштовхнути Америку з мирного процесу - Сибіга

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що росія маніпулює, щоб виштовхнути США з мирного процесу. Без Штатів посилити тиск на рф неможливо.

рф мініпулює ситуацією, щоб виштовхнути Америку з мирного процесу - Сибіга

росія навмисно маніпулює ситуацією, щоб виштовхнути США з мирного процесу. Цьому сценарію потрібно запобігти, адже без Америки посилити тиск на росію неможливо. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Libération, передає УНН.

Ми повинні посилити тиск на росію. Без США це неможливо. росія навмисно маніпулює ситуацією, щоб виштовхнути їх з мирного процесу. Ми повинні запобігти цьому сценарію 

- заявив Сибіга.

Журналіст Libération зазначив, що сценарій, за якого Трамп може відмовитися від участі в українському питанні, цілком правдоподібний.

На запитання, чи він вже обговорюєте зі своїми європейськими союзниками, що слід робити, якщо це станеться, Сибіга відповів: "Особисто я не вірю в ефективну архітектуру безпеки в Європі без Сполучених Штатів. Ми навіть не хочемо обговорювати ці сценарії".

Макрон вважає, що Трамп "усвідомлює", що путін "збрехав" йому26.05.25, 14:55 • 1704 перегляди

Сибіга наголосив, що Україна повинна ставати дедалі автономнішою та незалежною в питанні оборони.

У нас є шанс прискорити цей процес. У ширшому сенсі це стосується також автономії Європи. Вона бере на себе дедалі більшу відповідальність за власну безпеку. Я вважаю, що збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах та країнах НАТО – це незворотне явище. росія не зникне. Це екзистенційна загроза для Європи, ми повинні виходити з цього спостереження, подобається нам це чи ні. Ми повинні до цього готуватися 

- заявив Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що у деяких країнах вважається, що Україні загрожує повний колапс, але за словами Сибіги - це неправда.

Ми не програємо, росія не перемагає. росія зараз переживає величезні економічні потрясіння. Для неї день війни коштує майже мільярд доларів. Санкції болісні. Росія не досягла жодної стратегічної мети на території України за три роки. Ми повинні розуміти силу України. Економіка функціонує, як і державний апарат. Ми відновили зернові коридори в Чорному морі та обмежили можливості російського флоту. Ми справді демонструємо безпрецедентну мужність, героїзм та стійкість 

- сказав Сибіга.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" розглядає нові санкції проти рф після того, як москва дві ночі поспіль обстріляла ракетами та безпілотниками більшу частину України, внаслідок чого загинули та постраждали багато людей.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що росія гальмує навіть з обговоренням пропозицій, у той час, як москві потрібно прискоритися з припиненням вогню, і це можливо через санкції та зброю.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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