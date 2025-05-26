рф мініпулює ситуацією, щоб виштовхнути Америку з мирного процесу - Сибіга

росія навмисно маніпулює ситуацією, щоб виштовхнути США з мирного процесу. Цьому сценарію потрібно запобігти, адже без Америки посилити тиск на росію неможливо. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Libération, передає УНН.

Ми повинні посилити тиск на росію. Без США це неможливо. росія навмисно маніпулює ситуацією, щоб виштовхнути їх з мирного процесу. Ми повинні запобігти цьому сценарію

Журналіст Libération зазначив, що сценарій, за якого Трамп може відмовитися від участі в українському питанні, цілком правдоподібний.

На запитання, чи він вже обговорюєте зі своїми європейськими союзниками, що слід робити, якщо це станеться, Сибіга відповів: "Особисто я не вірю в ефективну архітектуру безпеки в Європі без Сполучених Штатів. Ми навіть не хочемо обговорювати ці сценарії".

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Сибіга наголосив, що Україна повинна ставати дедалі автономнішою та незалежною в питанні оборони.

У нас є шанс прискорити цей процес. У ширшому сенсі це стосується також автономії Європи. Вона бере на себе дедалі більшу відповідальність за власну безпеку. Я вважаю, що збільшення оборонних бюджетів у європейських країнах та країнах НАТО – це незворотне явище. росія не зникне. Це екзистенційна загроза для Європи, ми повинні виходити з цього спостереження, подобається нам це чи ні. Ми повинні до цього готуватися