Єрмак: рф гальмує переговори про припинення вогню, потрібні санкції та зброя

Керівник ОП заявив, що росія затягує час і не дає конкретики щодо переговорів. Прискорити припинення вогню можливо санкціями та зброєю.

росія гальмує навіть з обговоренням пропозицій, у той час, як москві потрібно прискоритися з припиненням вогню, і це можливо через санкції та зброю, заявив у понеділок керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН. росія має прискоритись з припиненням вогню, зараз москва гальмує навіть з обговоренням пропозицій, жодної конкретики, лише затягування часу. Прискорити москву можливо санкціями і зброєю - написав керівник ОП Єрмак у X. Доповнення 16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори, у тому числі за посередництва США. Однією з домовленостей стало проведення обміну "1000 на 1000", який пройшов у три етапи і завершився 25 травня. Також обговорювалася зустріч лідерів країн. Після цього, 19 травня, відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна. За їхніми підсумками кремль пообіцяв меморандум у межах мирних переговорів з пропозиціями. Але досі його не надано. росія вже тиждень зволікає зі своїм "меморандумом" щодо припинення вогню - Зеленський