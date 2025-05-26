Ермак: рф тормозит переговоры о прекращении огня, нужны санкции и оружие

россия тормозит даже с обсуждением предложений, в то время как москве нужно ускориться с прекращением огня, и это возможно через санкции и оружие, заявил в понедельник руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

россия должна ускориться с прекращением огня, сейчас москва тормозит даже с обсуждением предложений, никакой конкретики, только затягивание времени. Ускорить москву возможно санкциями и оружием - написал руководитель ОП Ермак в X.

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16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры, в том числе при посредничестве США. Одной из договоренностей стало проведение обмена "1000 на 1000", который прошел в три этапа и завершился 25 мая. Также обсуждалась встреча лидеров стран.

После этого, 19 мая, состоялись телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина. По их итогам кремль пообещал меморандум в рамках мирных переговоров с предложениями. Но до сих пор он не предоставлен.

россия уже неделю тянет со своим "меморандумом" о прекращении огня - Зеленский