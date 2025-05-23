росія вже тиждень зволікає зі своїм "меморандумом" щодо припинення вогню - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що росія вже тиждень не може сформулювати свій меморандум щодо припинення вогню. Президент наголосив, що кожен день війни – це втрати.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія вже тиждень зволікає з формулюванням свого "меморандуму" щодо припинення вогню. Це є знущанням з усього світу. Про це Глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
У росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу!
Президент також нагадав, що кожен день на війні є втратою життів. Світ повинен усвідомлювати це і посилювати санкції проти росії.
Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати. Нові санкції проти росії потрібні. Я дякую кожному й кожній, хто це адвокатує і підтримує
Доповнення
Західні лідери бачать Ватикан місцем для мирних переговорів України та рф. Проте, кремль наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.
Міністри фінансів G7 попередили про посилення санкцій проти росії в разі відсутності припинення вогню. Також G7 заморозить активи рф, поки вона не припинить агресію.