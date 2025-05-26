рф минипулирует ситуацией, чтобы вытолкнуть Америку из мирного процесса - Сибига

россия намеренно манипулирует ситуацией, чтобы вытолкнуть США из мирного процесса. Этот сценарий нужно предотвратить, ведь без Америки усилить давление на россию невозможно. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Libération, передает УНН.

Мы должны усилить давление на россию. Без США это невозможно. россия намеренно манипулирует ситуацией, чтобы вытолкнуть их из мирного процесса. Мы должны предотвратить этот сценарий - заявил Сибига.

Журналист Libération отметил, что сценарий, при котором Трамп может отказаться от участия в украинском вопросе, вполне правдоподобен.

На вопрос, обсуждаете ли вы уже со своими европейскими союзниками, что следует делать, если это произойдет, Сибига ответил: "Лично я не верю в эффективную архитектуру безопасности в Европе без Соединенных Штатов. Мы даже не хотим обсуждать эти сценарии".

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Сибига подчеркнул, что Украина должна становиться все более автономной и независимой в вопросе обороны.

У нас есть шанс ускорить этот процесс. В более широком смысле это касается также автономии Европы. Она берет на себя все большую ответственность за собственную безопасность. Я считаю, что увеличение оборонных бюджетов в европейских странах и странах НАТО – это необратимое явление. россия не исчезнет. Это экзистенциальная угроза для Европы, мы должны исходить из этого наблюдения, нравится нам это или нет. Мы должны к этому готовиться - заявил Сибига.

Глава МИД отметил, что в некоторых странах считается, что Украине грозит полный коллапс, но по словам Сибиги - это неправда.

Мы не проигрываем, россия не побеждает. россия сейчас переживает огромные экономические потрясения. Для нее день войны стоит почти миллиард долларов. Санкции болезненны. Россия не достигла ни одной стратегической цели на территории Украины за три года. Мы должны понимать силу Украины. Экономика функционирует, как и государственный аппарат. Мы восстановили зерновые коридоры в Черном море и ограничили возможности российского флота. Мы действительно демонстрируем беспрецедентное мужество, героизм и стойкость - сказал Сибига.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "безусловно" рассматривает новые санкции против рф после того, как москва две ночи подряд обстреляла ракетами и беспилотниками большую часть Украины, в результате чего погибли и пострадали много людей.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что россия тормозит даже с обсуждением предложений, в то время, как москве нужно ускориться с прекращением огня, и это возможно через санкции и оружие.