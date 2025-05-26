Трамп заявив, що розглядає санкції проти росії
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливі нові санкції проти росії після масованих обстрілів України. Він висловив розчарування діями путіна, засудивши вбивства цивільних.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "безумовно" розглядає нові санкції проти рф після того, як москва дві ночі поспіль обстріляла ракетами та безпілотниками більшу частину України, внаслідок чого загинули та постраждали багато людей. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
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Такі коментарі Трампа прозвучали на тлі його помітного розчарування главою кремля володимиром путіним та станом переговорів, спрямованих на досягнення припинення вогню в Україні.
"Я не задоволений тим, що робить путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з путіним. Я знаю його давно – завжди ладнав з ним – але він посилає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", – сказав Трамп.
"Не розумію, що з ним в біса сталося": Трамп незадоволений діями путіна в Україні26.05.25, 01:41 • 79953 перегляди
Нагадаємо
Армія рф вночі 25 травня обстріляла українські міста, зокрема столицю Київ, запустивши по Україні 367 безпілотників та десятки ракет. Це була найбільша повітряна атака за всю історію війни, внаслідок якої загинуло щонайменше 12 людей, а десятки отримали поранення. У ніч на 26 травня Україна знову була під атакою рф.
Раніше УНН писав, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Захід повинен відповісти додатковими санкціями на останні російські атаки. Він сподівається, що це змусить путіна до переговорів.