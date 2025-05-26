На удари рф по Україні треба відповісти новими західними санкціями - глава МЗС Німеччини
Київ • УНН
Йоганн Вадефуль заявив, що Захід повинен відповісти додатковими санкціями на останні російські атаки. Він сподівається, що це змусить путіна до переговорів.
На останню хвилю нападів росії на Україну слід відповісти додатковими санкціями Заходу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у неділю в інтерв'ю громадському мовнику ARD. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Вадефуль додав, що Сполучені Штати також мають змогу запровадити нові пакети санкцій, і він сподівається, що "тяжкість цих заходів змусить путіна сісти за стіл переговорів", щоб уникнути того, що він назвав "потенційно серйозними наслідками для економіки та енергетичного сектору росії".
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