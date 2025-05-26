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На удари рф по Україні треба відповісти новими західними санкціями - глава МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Йоганн Вадефуль заявив, що Захід повинен відповісти додатковими санкціями на останні російські атаки. Він сподівається, що це змусить путіна до переговорів.

На удари рф по Україні треба відповісти новими західними санкціями - глава МЗС Німеччини

На останню хвилю нападів росії на Україну слід відповісти додатковими санкціями Заходу. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у неділю в інтерв'ю громадському мовнику ARD. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Вадефуль додав, що Сполучені Штати також мають змогу запровадити нові пакети санкцій, і він сподівається, що "тяжкість цих заходів змусить путіна сісти за стіл переговорів", щоб уникнути того, що він назвав "потенційно серйозними наслідками для економіки та енергетичного сектору росії".

Голова МЗС Німеччини: "тіньовий флот" рф - загроза, ЄС введе проти нього нові санкції17.05.25, 14:59 • 4895 переглядiв

президент росії володимир путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовження цієї війни, і ми не повинні цього допустити, тому Європейський Союз погодиться на додаткові санкції

 – сказав дипломат.

Російські війська вночі обстріляли українські міста, зокрема столицю Київ, кинувши Україну 367 безпілотників та десятки ракет. Це була найбільша повітряна атака за всю історію війни, в результаті якої загинуло щонайменше 12 людей, а десятки отримали поранення.

Німеччина підтримує цільові витрати НАТО на оборону в 5%15.05.25, 12:22 • 2541 перегляд

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на нещодавні російські обстріли українських міст. Він засудив російські обстріли українських міст, назвавши їх порушенням Женевських протоколів. Та закликав до негайного припинення вогню.

Лілія Набока

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