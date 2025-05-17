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Голова МЗС Німеччини: "тіньовий флот" рф - загроза, ЄС введе проти нього нові санкції

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Йоганн Вадефуль заявив про загрозу безпеці через "тіньовий флот" рф і підтвердив плани ЄС щодо нових санкцій. 17-й пакет санкцій буде посилювати заходи проти цих суден.

Голова МЗС Німеччини: "тіньовий флот" рф - загроза, ЄС введе проти нього нові санкції

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль назвав "тіньовий флот" нафтотанкерів рф загрозою безпеці та підтвердив плани ЄС ввести нові санкції проти них, пише УНН з посиланням на Die Zeit.

Деталі

Вадефуль охарактеризував "тіньовий флот" як "абсолютну загрозу безпеці", вказавши, що ЄС "напряму введе додаткові санкції" щодо цих суден, які росія використовує для обходу санкцій. "Це також допомагає Україні, оскільки тіньовий флот кожного дня перевозить нафту, яку росія продає в обхід санкцій", - сказав глава МЗС ФРН газеті Welt am Sonntag.

Як зазначає видання, 17-й пакет санкцій ЄС проти росії має бути офіційно ухвалений у вівторок на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Зокрема, він передбачає подальше посилення заходів щодо російського "тіньового флоту" з перевезення нафти та нафтопродуктів.

За словами міністра закордонних справ Латвії Байби Браже, близько 84% експорту російської сирої нафти проходить через Балтійське море через "тіньовий флот". Це відповідає понад третині доходів російського бюджету.

Також глава МЗС Німеччини заявив про посилення патрулів у Балтійському морі через дії рф, пише DW.

"Ми як сусідні країни, НАТО та ЄС протидіємо гібридним загрозам усіма силами, в тому числі за допомогою додаткових патрулів, - сказав Йоганн Вадефуль. - У регіоні Балтійського моря росія загрожує нам усім".

Розраховуємо, що він торкнеться банків, нафти та тіньового флоту: Зеленський про підготовку 17-го пакету санкцій16.05.2025, 20:37 • 3264 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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