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Глава МИД Германии: "теневой флот" рф - угроза, ЕС введет против него новые санкции

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Йоханн Вадефуль заявил об угрозе безопасности из-за "теневого флота" рф и подтвердил планы ЕС по новым санкциям. 17-й пакет санкций будет ужесточать меры против этих судов.

Глава МИД Германии: "теневой флот" рф - угроза, ЕС введет против него новые санкции

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал "теневой флот" нефтетанкеров рф угрозой безопасности и подтвердил планы ЕС ввести новые санкции против них, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

Вадефуль охарактеризовал "теневой флот" как "абсолютную угрозу безопасности", указав, что ЕС "напрямую введет дополнительные санкции" в отношении этих судов, которые россия использует для обхода санкций. "Это также помогает Украине, поскольку теневой флот каждый день перевозит нефть, которую россия продает в обход санкций", - сказал глава МИД ФРГ газете Welt am Sonntag.

Как отмечает издание, 17-й пакет санкций ЕС против россии должен быть официально принят во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. В частности, он предусматривает дальнейшее ужесточение мер в отношении российского "теневого флота" по перевозке нефти и нефтепродуктов.

По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, около 84% экспорта российской сырой нефти проходит через Балтийское море через "теневой флот". Это соответствует более трети доходов российского бюджета.

Также глава МИД Германии заявил об усилении патрулей в Балтийском море из-за действий рф, пишет DW.

"Мы как соседние страны, НАТО и ЕС противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей, - сказал Йоханн Вадефуль. - В регионе Балтийского моря россия угрожает нам всем".

Рассчитываем, что он коснется банков, нефти и теневого флота: Зеленский о подготовке 17-го пакета санкций16.05.2025, 20:37 • 3262 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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