Глава МИД Германии: "теневой флот" рф - угроза, ЕС введет против него новые санкции

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал "теневой флот" нефтетанкеров рф угрозой безопасности и подтвердил планы ЕС ввести новые санкции против них, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

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Вадефуль охарактеризовал "теневой флот" как "абсолютную угрозу безопасности", указав, что ЕС "напрямую введет дополнительные санкции" в отношении этих судов, которые россия использует для обхода санкций. "Это также помогает Украине, поскольку теневой флот каждый день перевозит нефть, которую россия продает в обход санкций", - сказал глава МИД ФРГ газете Welt am Sonntag.

Как отмечает издание, 17-й пакет санкций ЕС против россии должен быть официально принят во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. В частности, он предусматривает дальнейшее ужесточение мер в отношении российского "теневого флота" по перевозке нефти и нефтепродуктов.

По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, около 84% экспорта российской сырой нефти проходит через Балтийское море через "теневой флот". Это соответствует более трети доходов российского бюджета.

Также глава МИД Германии заявил об усилении патрулей в Балтийском море из-за действий рф, пишет DW.

"Мы как соседние страны, НАТО и ЕС противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей, - сказал Йоханн Вадефуль. - В регионе Балтийского моря россия угрожает нам всем".

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