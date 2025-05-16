Рассчитываем, что он коснется банков, нефти и теневого флота: Зеленский о подготовке 17-го пакета санкций
Киев • УНН
Президент Украины встретился с лидерами ЕС, поблагодарив за подготовку 17-го санкционного пакета. Обсудили усиление давления на рф и поддержку Украины на пути в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства поблагодарил их за санкционное давление на россию, пишет УНН со ссылкой на страницу президента в Telegram.
Провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Рассказал о сегодняшних переговорах в Стамбуле
Во время этой встречи Зеленский поблагодарил руководителей ЕС за подготовку 17-го санкционного пакета и выразил надежду, что он коснется отраслей, которые больше всего финансируют российскую военную машину.
Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом15.05.25, 19:24 • 278645 просмотров
Давление на россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота
Также были обсуждены следующие шаги на пути Украины в ЕС.
Особое внимание – нашему движению в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торгового сотрудничества. Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира
Дополнение
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за поддержку Украины и призвал "работать вместе" ради скорейшего прекращения огня и достижения мира.