Рассчитываем, что он коснется банков, нефти и теневого флота: Зеленский о подготовке 17-го пакета санкций

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства поблагодарил их за санкционное давление на россию, пишет УНН со ссылкой на страницу президента в Telegram.

Провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Рассказал о сегодняшних переговорах в Стамбуле - сообщил Зеленский.

Во время этой встречи Зеленский поблагодарил руководителей ЕС за подготовку 17-го санкционного пакета и выразил надежду, что он коснется отраслей, которые больше всего финансируют российскую военную машину.

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

Давление на россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня. Поэтому благодарен за подготовку 17-го санкционного пакета. Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота - подчеркнул глава государства.

Также были обсуждены следующие шаги на пути Украины в ЕС.

Особое внимание – нашему движению в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торгового сотрудничества. Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира - подытожил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за поддержку Украины и призвал "работать вместе" ради скорейшего прекращения огня и достижения мира.