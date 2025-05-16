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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Володимир Зеленський обговорив з Джанні Інфантіно підтримку України та важливість припинення вогню. Він наголосив на необхідності дипломатії для завершення війни.

"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA

Президент Володимир Зеленський подякував президенту FIFA Джанні Інфантіно за підтримку України та закликав "працювати разом" задля якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал глави держави.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Говорив із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком. Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру

- йдеться у дописі Зеленського.

Глава держави також підкреслив важливість спільної роботи заради якнайшвидшого припинення вогню та гідного завершення війни, зазначивши, що дипломатія має значення.

"У москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію", - додав Президент України.

У підсумку Володимир Зеленський подякував FIFA за підтримку українців, зокрема спортсменів і дітей.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що участь росії у чемпіонаті світу з футболу 2026 може сприяти миру в Україні. росію відсторонено від змагань ФІФА та УЄФА після вторгнення.

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік29.04.25, 10:02 • 197655 переглядiв

Віта Зеленецька

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