"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив з Джанні Інфантіно підтримку України та важливість припинення вогню. Він наголосив на необхідності дипломатії для завершення війни.
Президент Володимир Зеленський подякував президенту FIFA Джанні Інфантіно за підтримку України та закликав "працювати разом" задля якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал глави держави.
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Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.
Говорив із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком. Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру
Глава держави також підкреслив важливість спільної роботи заради якнайшвидшого припинення вогню та гідного завершення війни, зазначивши, що дипломатія має значення.
"У москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію", - додав Президент України.
У підсумку Володимир Зеленський подякував FIFA за підтримку українців, зокрема спортсменів і дітей.
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