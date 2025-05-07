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Трамп переконаний, що чемпіонат світу з футболу може стати стимулом для росії припинити війну - BBC

Київ • УНН

 • 4168 перегляди

Дональд Трамп заявив, що участь росії у чемпіонаті світу з футболу 2026 може сприяти миру в Україні. росію відсторонено від змагань ФІФА та УЄФА після вторгнення.

Трамп переконаний, що чемпіонат світу з футболу може стати стимулом для росії припинити війну - BBC

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість для росії зіграти на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року може стати "стимулом" для припинення війни в Україні. російська збірна з футболу була відсторонена від міжнародних змагань ФІФА та УЄФА після вторгнення в Україну у 2022 році, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Згідно з чинними правилами, росія не гратиме на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно організовують США, Канада та Мексика. Кваліфікація розпочалася у вересні 2023 року, і на додаток до трьох країн-господарів було доступно 45 місць.

Але, виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з підготовки до Чемпіонату світу 2026 року, Трамп заявив, що повернення росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.

Сидячи поруч з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп сказав, що він не знав, що росія була відсторонена від участі в турнірі.

Це правда. Наразі їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і росію знову допустять до змагань, - сказав Інфантіно.

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Трамп сказав: "Це можливо. Це може бути хорошим стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П'ять тисяч молодих людей щотижня вбивають - у це навіть не можна повірити".

Чемпіонат світу з футболу 2026 в США

США прийматимуть 78 з 104 матчів, включаючи фінал. Інститут Всесвітнього туристичного форуму попередив, що сувора імміграційна політика в США і глобальна політична напруженість можуть "суттєво" вплинути на міжнародні прибуття.

Я знаю, що у нас будуть гості, ймовірно, з майже 100 країн. Ми хочемо, щоб вони приїхали. Ми хочемо, щоб вони святкували. Ми хочемо, щоб вони дивилися гру. Але коли час вийде, вони поїдуть додому

- сказав Венс.

Клубний чемпіонат світу з футболу, який розпочинається наступного місяця, проходить на 12 стадіонах США. Очікується, що турнір відвідають близько двох мільйонів іноземних гостей.

Ми вже обробляємо ці проїзні документи та заяви на отримання віз. Очевидно, що це стане передумовою того, що ми зможемо зробити наступного року для проведення Чемпіонату світу з футболу

- сказала міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих із країни мігрантів.

Українська дипломатка повідомила посольству США про те, що уряд запропонує відповідь, коли сформулює позицію

- йдеться у матеріалі The Washington Post.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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