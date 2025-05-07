США пропонували Україні прийняти депортованих мігрантів - The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих із країни мігрантів. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на неназвані документи, до яких видання отримало доступ, інформує УНН.

Зазначається, що у документах не вказано, як офіційні особи в Києві відреагували на пропозицію, передану високопоставленим американським дипломатом, яка передбачала відправку громадян третіх країн в Україну.

Українська дипломатка повідомила посольству США лише про те, що уряд запропонує відповідь, коли сформулює позицію

Також вказується, що аналогічні пропозиції були надіслані низці інших країн приблизно в той самий час.

Україна не прийняла жодних громадян третіх сторін зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію