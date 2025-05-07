США пропонували Україні прийняти депортованих мігрантів - The Washington Post
Київ • УНН
Адміністрація Трампа зверталася до України з пропозицією прийняти мігрантів, депортованих зі США. Київ не прийняв жодного мігранта і, ймовірно, не розглядав пропозицію серйозно.
Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість депортованих із країни мігрантів. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на неназвані документи, до яких видання отримало доступ, інформує УНН.
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Зазначається, що у документах не вказано, як офіційні особи в Києві відреагували на пропозицію, передану високопоставленим американським дипломатом, яка передбачала відправку громадян третіх країн в Україну.
Українська дипломатка повідомила посольству США лише про те, що уряд запропонує відповідь, коли сформулює позицію
Також вказується, що аналогічні пропозиції були надіслані низці інших країн приблизно в той самий час.
Україна не прийняла жодних громадян третіх сторін зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію
Видання додає, що двоє українських чиновників, знайомих із цим питанням, сказали, що ця тема ніколи не доходила до найвищого урядового рівня. При цьому один із чиновників сказав, що йому невідомо про будь-які "політичні вимоги" США щодо їхнього прохання до України прийняти депортованих.
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує мігрантам без документів 1000 доларів та оплату квитка, якщо вони погодяться добровільно покинути США.
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