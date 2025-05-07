США предлагали Украине принять депортированных мигрантов - The Washington Post
Киев • УНН
Администрация Трампа обращалась к Украине с предложением принять мигрантов, депортированных из США. Киев не принял ни одного мигранта и, вероятно, не рассматривал предложение серьезно.
Администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные документы, к которым издание получило доступ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в документах не указано, как официальные лица в Киеве отреагировали на предложение, переданное высокопоставленным американским дипломатом, которое предусматривало отправку граждан третьих стран в Украину.
Украинский дипломат сообщила посольству США лишь о том, что правительство предложит ответ, когда сформулирует позицию
Также указывается, что аналогичные предложения были отправлены ряду других стран примерно в то же время.
Украина не приняла никаких граждан третьих сторон из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение
Издание добавляет, что двое украинских чиновников, знакомых с этим вопросом, сказали, что эта тема никогда не доходила до высшего правительственного уровня. При этом один из чиновников сказал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" США относительно их просьбы к Украине принять депортированных.
Напомним
По информации Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа предлагает мигрантам без документов 1000 долларов и оплату билета, если они согласятся добровольно покинуть США.
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