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США предлагали Украине принять депортированных мигрантов - The Washington Post

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Администрация Трампа обращалась к Украине с предложением принять мигрантов, депортированных из США. Киев не принял ни одного мигранта и, вероятно, не рассматривал предложение серьезно.

США предлагали Украине принять депортированных мигрантов - The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные документы, к которым издание получило доступ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в документах не указано, как официальные лица в Киеве отреагировали на предложение, переданное высокопоставленным американским дипломатом, которое предусматривало отправку граждан третьих стран в Украину.

Украинский дипломат сообщила посольству США лишь о том, что правительство предложит ответ, когда сформулирует позицию

- говорится в материале.

Также указывается, что аналогичные предложения были отправлены ряду других стран примерно в то же время.

Украина не приняла никаких граждан третьих сторон из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение

- утверждают авторы.

Издание добавляет, что двое украинских чиновников, знакомых с этим вопросом, сказали, что эта тема никогда не доходила до высшего правительственного уровня. При этом один из чиновников сказал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" США относительно их просьбы к Украине принять депортированных.

Напомним

По информации Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа предлагает мигрантам без документов 1000 долларов и оплату билета, если они согласятся добровольно покинуть США.

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой03.05.25, 20:42 • 12734 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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