США предлагали Украине принять депортированных мигрантов - The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из страны мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные документы, к которым издание получило доступ, информирует УНН.

Отмечается, что в документах не указано, как официальные лица в Киеве отреагировали на предложение, переданное высокопоставленным американским дипломатом, которое предусматривало отправку граждан третьих стран в Украину.

Украинский дипломат сообщила посольству США лишь о том, что правительство предложит ответ, когда сформулирует позицию

Также указывается, что аналогичные предложения были отправлены ряду других стран примерно в то же время.

Украина не приняла никаких граждан третьих сторон из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение